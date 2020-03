Mariana Dalpino, Maite Nestrojil y Clara Aguirre son rosarinas, son amigas, profesionales y durante años ahorraron para celebrar sus 30 años de edad con un viaje juntas recorriendo Europa. Pero la pandemia de coronavirus transformó el periplo en una verdadera pesadilla y ahora se encuentran varadas en Países Bajos sin posibilidades de regresar a Argentina. Las autoridades de la Cancillería con las que hablaron les advirtieron que en la misma situación que ellas hay 800 argentinos más y que tendrán que quedarse ahí hasta mayo o junio.

El viaje de las jóvenes rosarinas arrancó el 4 de marzo en Nueva York, seguía por República Checa, Alemania, Bélgica y Holanda, aunque sólo pudieron disfrutar del primer destino. “El 11 o 12 de marzo, cuando se declara la pandemia, empezamos a comprar pasajes adicionales para intentar volver pero se cancelaron todos”, contó a La Capital Mariana, que es licenciada en Comunicación Social y estudiante de Medicina.

“Primero conseguimos uno vía Madrid pero lo suspendieron, teníamos el nuestro ya comprado con la aerolínea United, ese estaba fijo para volver hoy desde Holanda pero hace dos días nos comunicaron de la aerolínea que no lo íbamos a poder tomar porque no podíamos hacer escala en Estados Unidos, por no ser residentes en Estados Unidos, y por haber estado en Europa en los últimos 14 días”, relató.

argentas03.jpg

“Ahí nos enteramos que esa restricción no corría sólo para Estados Unidos sino para cada uno de los países desde donde podíamos conseguir un vuelo directo, ya que ningún no residente puede viajar a Brasil, Chile, España, Alemania, Inglaterra o Francia”, agregó para reflejar la magnitud de las dificultades con las que se iban enfrentando.

"Las autoridades de Cancillería nos confirmaron que había 800 argentinos varados en Holanda"

Por esos días durmieron en el aeropuerto y lograron hablar con autoridades de la Cancillería argentina, quienes les confirmaron que había “800 argentinos varados en Holanda” y les explicaron que “hoy la única manera de volver es que habiliten una ruta directa, ya que Holanda no tiene vuelo directo a Argentina”.

Embed

“No tenemos cómo volver, la perspectiva es que hasta mayo y junio ningún argentino podrá salir de Holanda. Por suerte nos encontramos con argentinos residentes muy solidarios que nos ofrecieron hospedarnos en sus casas”, agregó Mariana.

Al saber que eran muchos los que estaban en la misma situación, las chicas rosarinas iniciaron una movida en redes sociales para llamar la atención e intentar contactarse con el resto. “Armamos videítos, pudimos ubicar a 60 argentinos de los que atraviesan la misma situación que nosotras, armamos un grupo de WhatsApp y un Instagram que se llama @argentinosvaradosenpaísesbajos”, contó sobre la cuenta que utilizan para visibilizar las peripecias que padecen los viajeros que sólo quieren volver a casa.

argentas043.jpg

"Vamos todo el tiempo al aeropuerto. Anoche conseguimos comprar un vuelo a México y recién nos dejaron hacer el check in pero es arriesgado, porque comprás un vuelo que es probable que no te dejen tomarlo. A la mayoría le pasó eso y se están terminando los ahorros

Sin embargo, anoche surgió una alternativa y las chicas decidieron arriesgarse. “Resulta que conseguimos comprar un vuelo a México, justo recién nos dejaron hacer el check in, ahora lo que no sabemos es si nos dejarán subir al avión, veremos”.

>> Leer más: Un argentino sin patologías previas murió por coronavirus en Milán

“Aunque nosotras podamos salir, quedan 60 argentinos que conocemos y son 800 argentinos más varados según nos dijo la Cancillería”, lamentaron al recordar que como ellas, los demás están endeudados, con vuelos y hospedajes cancelados que no les devolvieron el dinero, con dificultades para conseguir alimentos y sin perspectivas de regreso. Un verdadero drama lejos de casa.