La flexibilización de actividades para mejorar el ánimo, no debe relajar los cuidados, sostuvo el funcionario.

El secretario de Salud de la provincia, Jorge Prietto, admitió que “se esperaba un aumento en el número de casos” de coronavirus en Santa Fe durante 30 días a partir del 15 de junio, y que ese fenómeno “se da por conglomerados, identificando caso por caso en cada una de las regiones”, y por esa situación pidió no bajar la guardia con las medidas preventivas especialmente en las reuniones sociales. "Se han flexibilizado actividades para mejorar el ánimo, pero esto no debe relajarnos", afirmó.

La provincia alcanzó ayer un récord de casos de Covid-19 con 24 contagios registrados en Rosario (4), Carreras (16), Venado Tuerto (2), Arroyo Seco (1) y Bombal (1). En total, en toda Santa Fe hay 370 enfermos.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el funcionario provincial señaló: “No hablamos de transmisión comunitaria del virus, hablamos de conglomerado. Identificar caso por caso, hacer un seguimiento oportuno, y hacer un diagnóstico precoz cuando la situación lo establezca”.

"En Rosario se están dando contactos muy identificados, de un mismo conglomerado".

“Es muy difícil predecir” si habrá un crecimiento importante de la curva de contagios, dijo y agregó: “Hicimos muchos testeos y cerramos los anillos de bloqueo de contactos estrechos. Hacer este diagrama nos permite tener un diagnóstico del riesgo que está cursando esa población . A partir de esto se extreman las medidas o no, como ha pasado en Venado Tuerto que debido al gran número de contactos directos con un caso confirmado bajó una fase en la cuarentena para evitar el movimiento de personas y evitar la expansión del virus”.

>> Leer más: Santa Fe alcanzó un récord de casos y refuerzan los controles en accesos

Al ser consultado sobre si Rosario iría en dirección a bajar una fase de la cuarentena para evitar la propagación de contagios, Prietto opinó: “Todos los días se evalúa la situación epidemiológica de cada región en función de cómo se dan los casos. La ciudad de Ceres tuvo tres casos de brotes de la enfermedad, los cuales fueron bloqueados porque se cerró el círculo epidemiológico. En Rosario se están dando contactos muy identificados, de un mismo conglomerado, salvo un solo caso de alguien que había estado en otra provincia. El resto estaría focalizado”.

“Esto no implica que la determinación sanitaria sea retroceder una fase del aislamiento o limitar actividades que ya fueron flexibilizadas. Implementar una medida restrictiva si uno no lo va a cumplir no sirva de nada”, añadió.

>> Leer más: Carreras alcanzó el pico máximo de contagios con 16 casos positivos

Prietto remarcó que no se trata de prohibir actividades, “sino es aconsejar y acompañarnos para que a todos nos vaya bien. Y la atención en salud tiene que ver con esto. En cómo nos comportamos y cómo tomamos estas flexibilizaciones que se otorgaron. La población está cansada y es entendible. Llevamos más de 90 días de una cuarentena, que es muy larga, que lleva angustia, pero en la que se han flexibilizado actividades para mejorar el ánimo. Pero esto no debe relajarnos”, agregó.