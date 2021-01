Patricia Bullrich criticó a Fabiola Yañez en Twitter, se equivocó y borró el posteo

"El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. Mientras tanto, la primera dama visita un hospital sin respetar el protocolo", escribió en su cuenta de en Twitter Bullrich este jueves, 7 de enero, al compartir una foto de Fabiola Yañez que data de un año atrás. Vale aclarar que la primera dama este año también participó de una actiivdad para niños internados para el Día de Reyes, pero no fue presencial.

"Muy contenta por compartir un momento hermoso con los niños y niñas que atraviesan situaciones difíciles de salud en el hospital Pedro Elizalde en este día de Reyes", escribió el equipo de Fabiola Yañez al compatir las tiernas imágenes el 5 de enero del año pasado, solo para que este jueves Bullrich reaccionara por la falta de distanciamiento social, uso de tapabocas y otros detalles que hoy, pandemia mediante, resultan elementales a la hora de hacer reuniones sociales.

tuit bullrich.jpg

No hay dudas de que las escenas de antes de la pandemia del coronavirus hoy resulten extrañas por la cercanía entre personas no convivientes y la falta de tapabocas y otros protocolos sanitarios. Por eso quizás el error de la dirigente del PRO. Lo cierto es que la imagen que la enojó y provocó su reacción en las redes sociales forma parte de un mundo en el que el coronavirus aún no era una amenaza global.