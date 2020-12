La enfermera se desempeñaba en el área de emergencias primarias del Clemente Alvarez y en el sector de Neonatología del Hospital Centenario.

Una semana antes que la enfermera quedara internada había ingresado al nosocomio el marido que también estuvo "muy grave" en la unidad de terapia intensiva, pero se terminó recuperando.

A la hora de recordarla, Bitar sentenció que "Miriam se destacó por ser una gran compañera. Muy trabajadora, con carácter fuerte", a la vez que agregó que "perdimos a una amiga".

>> Leer más: Falleció por coronavirus una enfermera que trabajaba en la guardia del Heca

Más allá de la lógica congoja y consternación entre sus amigos y compañeros del hospital, el director del Clemente Alvarez contó que era una mujer estaba "siempre ayudando y apoyando a los médicos que recién ingresaban".

Bitar también le contó a esta diario que Miriam era una mujer que estaba en continúa formación, al punto que antes de enfermarse estaba haciendo una maestría en gestión.

También resultaron muy emotivas las palabras de sus compañeros del Hospital Centenario donde se desempeñaba en el área de Neonatología. "Cuando un/a Compañer@ fallece algo de nuestra historia se va con ell@s. Miriam Soto de Gadea no hay palabras que puedan plasmar el dolor que sentimos. No hay Homenaje que alcance. No nos queda nada... Sólo este dolor terrible y este hueco en el pecho que son regados por las lágrimas que explotan. Descansá en Paz Querida Compañera. Tu Guardia Terminó", escribieron sus colegas del Centenario en un posteo de facebook que realizaron tras conocerse la triste noticia.

Embed https://www.facebook.com/centenario.lucha/posts/130722505511847

Hace algo más de 15 días, el 20 de noviembre, había fallecido en el Heca Marleni Monzón Valverde, una abogada y enfermera de 52 años que trabajaba en la guardia del Hospital.

Marleni estaba internada hace varias semanas, tras dar positivo de Covid 19. En los últimos tiempos estuvo internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Heca, donde falleció.

Marleni era delegada sindical y referente del espacio de Enfermeros Autoconvocados.