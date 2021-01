“Esto significa que no hemos llegado a lograr el descenso de casos que hubiéramos deseado. Por eso es el momento de ajustar los cuidados, edades, no de enfocar únicamente en la juventud porque una comida, un encuentro, más allá de la edad, son momentos de contagios, especialmente intramuros, es decir dentro de un hogar o de un sitio donde no se cumplan los protocolos”, continuó.

Asimismo, Martorano hizo mención a la época de vacaciones “en los viajes en auto los que viajan deben tener los barbijos puestos y el vehículo debe estar ventilado, porque pueden ser otras causas de contagios. Recordamos que quienes viajen fuera de la provincia, mantengan los cuidados, que se manejen en burbuja y distanciamiento social porque si no al regresar es probable que tengamos un aumento importante de casos”.

Mega operativo de vacunación

En cuanto al esquema de vacunación, Martorano indicó que “se continúa con la campaña en toda la provincia, hasta el momento de vacunaron 11.598 personas con lo cual se completó la primera etapa donde teníamos contemplado al personal de salud crítico e hipercrítico (terapia intensiva, laboratorio de biología molecular, servicios de emergencias y traslados)”. Además, agregó: “Ahora comienza una nueva etapa donde toca el turno de las guardias y personal expuesto”.

En todo el territorio santafesino está en marcha una logística de vacunación que permite que, al momento de ingresar las vacunas, se puede comenzar a inocular de manera inmediata los grupos priorizados. “Santa Fe está preparada a dar respuesta gracias a este mega operativo de vacunación”, concluyó la ministra de Salud.