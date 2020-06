Una imagen que no volverá a verse por mucho tiempo en los hoteles.

Los empresarios hoteleros de Rosario le pidieron al gobierno provincial que declare el estado de emergencia en el sector. El rubro del turismo es uno de los más castigados por la cuarentena. Una mínima cantidad de hoteles está abierta pero sólo para recibir a personas que prestan servicios esenciales en la ciudad.

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, el vicepresidente primero de la Cámara Hotelero Gastronómico de Rosario, Gustavo Gardebled, describió la situación de los hoteles de la ciudad.

“Salvo pequeñas excepciones, no tenemos permitido recibir pasajeros. No están permitidos los vuelos de cabotajes ni internacionales. A las únicas personas que podemos recibir son las que están abocadas a las tareas esenciales y que no vengan de zonas de transmisión masiva del coronavirus”, precisó.

Gardebled precisó que la demanda del sector hotelero es “muy baja. Algunos establecimiento están abiertos y reciben esa demanda y no llegan al 5 ó 10 por ciento de la ocupación. Estamos en una situación de parálisis casi total”.

“Entre un 25 a 30 por ciento de los hoteles están abiertos. Estos son emprendimientos con estructuras reducidas, con una atención familiar que puede llegar a ser más fácil el funcionamiento. En los hoteles con más recursos humanos, con gerenciamiento, abrir representa toda un gasto, una inversión, que no se condice con la capacidad que se puede recibir.”, concluyó.