El Reino Unido reportó "una nueva variante del Covid" y aumenta las restricciones

"Su propagación está creciendo más rápido que la variante existente, con más de mil casos", aseguró el funcionario a la Cámara de los Comunes esta tarde.

No obstante, remarcó que "actualmente no hay nada que sugiera que esta variante causa una enfermedad grave y el último consejo clínico es que es muy improbable que esta mutación no responda a una vacuna, pero demuestra que tenemos que estar atentos y seguir las reglas".

Paralelamente, el gobierno británico dispuso un aumento de las restricciones ante un aumento en la curva de contagios. La medida, anunciada por el ministro Hancock, supondrá el cierre de bares y restaurantes, salvo para la entrega a domicilio y para llevar, además de exigir reducir la mínimo los desplazamientos fuera de los domicilios particulares y evitar en la medida de lo posible aquellos que sean entre distintas zonas.

Además, en lo relativo a las reuniones, se pide evitar encuentros en casas particulares y en espacios públicos con personas con las que no se conviva o con las que no se forme parte de una misma burbuja, si bien en este último caso no deberán superar las seis personas.

La norma entrará en vigor a primera hora del miércoles en la ciudad de Londres, toda el área de Gran Londres, el sur y el oeste del condado de Essex y algunas zonas del condado de Hertfordshire.

"Esta acción es absolutamente esencial no solo para mantener a la gente a salvo sino porque hemos visto que la acción temprana puede evitar más daños y problemas más duraderos después", defendió el ministrotras explicar que tomó la decisión de elevar el nivel de confinamiento ante el aumento de los contagios.

Por su parte, el alcalde de la capital, Sadiq Khan, destacó que aunque la medida es "increíblemente decepcionante" para el comercio, "el virus se está acelerando en la dirección equivocada una vez más en todo Londres y las vidas de los londinenses están en peligro".

"Sabemos por la amarga experiencia que cuando los casos comienzan a aumentar rápidamente, es mucho mejor actuar pronto, en lugar de demasiado tarde", argumentó, y propuso cumplir con las nuevas medidas para evitar "un confinamiento total en el nuevo año".

Las autoridades sanitarias inglesas reportaron 20.263 nuevos contagios este lunes y 232 muertes relacionadas con la enfermedad, cifras superiores a las del pasado lunes, cuando se dio cuenta de 14.718 casos nuevos y 189 fallecimientos.