Quedarse en casa es una premisa inapelable en estos días. De hecho, una de las razones que motiva el aislamiento social obligatorio, decretado por el gobierno nacional, es el cuidado de los mayores de 65 años, que son, junto con las personas que tienen enfermedades de riesgo, las víctimas más visibles de la pandemia mundial del coronavirus. La Capital consultó a dos especialistas para saber qué cuidados son necesarios que adopten durante estos días de encierro.

El médico especialista en geriatría, Andrés Toussaint, explicó que “los mayores son población de riesgo porque el sistema inmune empieza a decaer y no siempre tienen un sistema inmune que logre protegerlos del Covid-19”. Por eso la pandemia afecta sobre todo a los adultos mayores y a quienes padecen otras patologías.

“Hay que entender que esto es grave y que hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio que, como vemos que sucede en otros países, es muy rápido y fácil”, alertó la gerontóloga Ana Szyszko. “Cuando este virus afecta a un chico o a un joven, no le pasa nada, pero para un abuelo puede ser muy grave”, indicó.

“Es fundamental que no vayan a consultorios, hospitales, ni a la farmacia, o a hacer las compras. Lo mejor es que le pidan a algún familiar o vecino que se las haga”, agregó.

Según los especialistas, cuanto más afuera estén, más se exponen a contagiarse del virus.

—¿Qué pasa si viven con alguien que tiene que salir a trabajar?

—Lo mejor es que esa otra persona no salga, pero si no se puede, debe cumplir el protocolo: cambiarse de ropa y ponerla a lavar al llegar, dejar los zapatos en algún lugar apartado y lavar las suelas con lavandina; lavarse las manos con agua y jabón; no tener contacto físico, ni darse besos, ni la mano. Es importante que los abuelos coman bien, descansen, beban líquido y estén tranquilos.

—¿Se los puede ir a visitar?

No. Es mejor que se abstengan de visitas porque quienes vayan, pueden ser portadores del virus, no saberlo y contagiar.

—¿Y los que necesitan cuidadores?

—Al llegar al domicilio deben cambiarse de ropa, higienizar los zapatos y lavarse las manos con agua y jabón. Todo esto lleva a disminuir el riesgo de contagio, lo que no quiere decir que no se contagien.

—¿Qué otras medidas de higiene se pueden tomar?

—El agua con jabón mata al virus, y manteniendo el hogar limpio se evita mucho el contagio.

—¿Se tienen que vacunar contra la gripe?

—Ahora más que nunca y por supuesto tener puestas las dos dosis de la vacuna contra la neumonía. Seguramente cuando lleguen las vacunas habrá algún protocolo para evitar que los abuelos se amontonen en los dispensarios y centros de salud.

—¿Hay que ventilar los ambientes con el frío?

—Sí, aunque haya bajas temperaturas igual es importante que los ambientes de la casa estén ventilados.

—¿Y los que viven solos?

—Tienen que conseguir alguien que les haga los mandados. El aislamiento,no significa salir a caminar solo, sino que es estar en casa, no salir a tomar cafés, ni a jugar a las cartas, ni recibir a una amiga, ni a los nietos, ni a otro familiar.

—¿Qué hacer si aparece algún síntoma?

—Llamar al 0800-555-6549, o a un médico para que los vea en el domicilio y, si es necesario, se lo internará. Por eso se está pidiendo que los jóvenes no vayan a los hospitales, ni a los sanatorios, porque ahora se necesitan las camas y el personal para los adultos.

—¿Pueden pasear el perro?

—No. Lo mejor es que no salgan, es preferible que lo haga un familiar u otra persona allegada.