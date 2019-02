Zubeldía lo define hoy pero repetiría

Luis Zubeldía dejó la práctica de fútbol o más bien los trabajos tácticos para hoy, un día antes del partido ante Central. Recién allí el DT de Lanús confirmará el equipo, aunque no tendría demasiadas dudas. Es más, todo parece indicar que no tocaría nada, pese a la derrota sufrida el pasado domingo frente a Boca. Si no le surge algún imprevisto el entrenador repetiría a los once.

A esta altura Zubeldía ya dio sobradas muestras de no cambiar por cambiar. En los cuatro partidos que jugó Lanús en el año sólo modificó lo justo y necesario cuando algún futbolista no pudo estar por lesión o suspensión.

Ahora, tras la caída en la Bombonera, el DT parece dispuesto a repetir. Si eso se confirma, los once del granate para recibir mañana al canalla serían: Matías Ibáñez; Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Marco Torsiglieri y Nicolás Pasquini; Leonel Di Plácido, Tomás Belmonte, Facundo Quignon y Marcelino Moreno; Lautaro Acosta y José Sand.

Tras el reinicio del torneo Lanús sumó 9 puntos de 12. Ganó tres (Godoy Cruz, Colón y Gimnasia) y perdió sólo uno (Boca).