Xavi Hernández salió a disculparse por sus dichos sobre el caso Dani Alves

El ex jugador de Barcelona Dani Alves ingresó el pasado viernes en la cárcel de Brians 1, en Barcelona.

A Xavi Hernández, DT de Barcelona, no le quedó otra que disculparse y aclarar lo que dijo sobre el caso Dani Alves. El entrenador del azulgrana admitió tras el partido ante Getafe que no fueron muy afortunadas las palabras utilizadas en la conferencia de prensa del sábado al referirse al caso de su ex compañero brasileño, quien está en prisión preventiva tras ser denunciado por una presunta violación.