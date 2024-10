Williams lanza el merchandising exclusivo de Franco Colapinto pero él recomendó el trucho

Mientras entrenaba en la bicicleta fija salió al aire en el streaming de Corazón de F1, y ahí dijo cosas sabrosísimas. "Lo único que espero es que (los hinchas) no se fundan comprando estas boludeces. Eso me hace calentar, porque Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo... Después, a los argentinos les ponen un stock y estamos comiendo arroz por dos meses, boludo", dijo bromeando pero con mucho fondo de verdad.

"Nah, que compren las de Williams", enderezó en medio de la curva, "pasa que todavía no sé ni cómo son. Yo iría a comprar al TC, que venden ahí cosas de Williams más baratas. Es todo lo mismo".

Su mirada del futuro

Además de referirse sin filtros al acontecimiento de este lunes, Colapinto también marcó la cancha respecto a su futuro en la Fórmula 1. Admitió que no será fácil conseguir un lugar en 2025, pero que está disfrutando y súper agradecido por esta oportunidad única, la cual está enfocado en aprovechar al máximo.

"Me preguntan todo el tiempo por el futuro y la verdad que me chupa bastante un huevo, no sé qué voy a hacer... Capaz estoy en casa manejando un simulador o en el karting, no sé. No estoy pensando en eso, realmente no es algo que tenga en la cabeza ahora. Estoy súper agradecido, estoy con ganas de demostrar que llegué para quedarme y que merezco el asiento para los años que vienen", dijo sin filtros.

"No estoy pensando en el futuro ni nada, estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer, en lo que el equipo quiere, y seguramente que vendrán cosas buenas para mi futuro", se explayó mientras le daba duro a los pedales.

"No sé si para el año que viene porque está muy complicado, pero estoy disfrutando el momento, es una oportunidad única", remarcó.

Y, bien centrado pese al color que le pone a sus palabras, expresó también que "me falta un montón de experiencia, saber usar mejor el balance del auto desde el volante, son dos o tres décimas que son importantes, pero eso viene con el tiempo".

image (6).jpg Franco Colapinto, adelante de Checo Pérez en un comienzo espectacular en Singapur en la tercera carrera del argentino en Fórmula Uno.

Pero también, pese a eso y a que de los seis circuitos que le quedan solo conoce Abu Dabi, desmitificó que las cosas sean tan distintas a las que venía haciendo en las otras categorías. "Al final, la base es todo lo mismo, obviamente que el auto va más rápido, tiene más carga y más potencia. Si los fundamentos los tenés, tenés que andar bien sean Fórmula Uno, Dos o Tres", dijo.