Wanchope: "Pasaron 12 años y la gente me habla del gol en el clásico"

Estuvo sólo seis meses en Rosario y dejó un gratísimo recuerdo en los hinchas canallas. El costarricense Paulo César Wanchope (41 años), con una fisonomía similar a la del actor Denzel Washington, con el físico de un jugador de básquet de la NBA y la elegancia propia del excelente jugador que fue cuando gritó goles en las ligas más importantes del mundo (como la inglesa y la española), estuvo esta semana en Rosario para visitar amigos y por supuesto que sus pasos estuvieron teñidos de los colores auriazules. Es que la Cobra se puso la pilcha canalla en 2006 y allí el momento cumbre fue cuando Central se impuso 4 a 1 en el clásico, cuando justamente el delantero tico fue el autor de uno de los goles.

La Cobra tuvo una jugosa charla mano a mano con Ovación, en la que repasó su infancia y adolescencia, cuando repartía su pasión entre el fútbol y el básquet. También el foco estuvo en su paso corto pero intenso por Central en 2006, época que la recuerda una anécdota imperdible con su actual amigo Cristian González. A la vez adelantó que está colaborando para que los de Arroyito puedan realizar la próxima pretemporada en Costa Rica. Claro que abordó su incursión como entrenador y confió su admiración por Pep Guardiola y César Luis Menotti. Y en el año del Mundial ponderó a Lionel Messi, aunque reconoció que no puede hacerse cargo de todo y debe tener el respaldo de sus compañeros.

"Vine a Argentina por una invitación para la escuela de entrenadores de César Luis Menotti. Y quise aprovechar la oportunidad de visitar a Rosario para ver a mis amigos, como son Randall, que es de Costa Rica y está trabajando en Central, el Kily González, Adrián Gau (empresario futbolístico), Horacio "Petaco" Carbonari y también para observar al club (de Arroyito), sabiendo que estaba el partido interesante frente a San Pablo", arrancó la charla Wanchope.

¿Que te dejó el paso por Central?

Fueron seis meses intensos. Muy buenos. Pude experimentar la pasión del fútbol argentino, específicamente en Central, en Rosario y con una muy buena sensación a pesar de haber jugado poco tiempo. Siempre les digo a mis amigos que me hubiese gustado venir a Central a los 16 o 17 años para vivir antes esta hermosa experiencia y tener una formación más completa en todo sentido.

Para los rosarinos Central y Newell's es el clásico más pasional del mundo, para vos que viniste de afuera y con gran experiencia internacional, ¿que sensación te dejó la manera en que se vive el fútbol en esta ciudad?

Me decían cuando llegué lo que iba a ser el clásico. Pero uno no lo dimensiona hasta que lo vive. Y sí, previo a ese encuentro la calle era una locura. Todos hablan de eso y el día del partido fue impactante. Igual creo que pude manejar la situación por mi experiencia. Y el después también fue una locura porque pudimos ganar y hasta el día de hoy, que ya pasaron 12 años, la gente me habla del clásico. Fue uno de los momentos especiales de mi carrera, ya que pese a haber estado en ligas importantes, lo que viví en ese encuentro fue diferente a todo. Tuve la suerte de hacer un gol y dar una asistencia. Y fue un gran partido nuestro.

Tenían un equipo con mucho carácter, estaban el Kily y el Chacho, entre otros.

Había jugadores de gran experiencia, pero también jóvenes que estaban dando sus primeros pasos y andaban muy bien. Era una buena combinación.

Con el Kily te hiciste amigo.

Sí. Tenemos una muy buena amistad y estamos en contacto a pesar de la distancia. Cuando nos vemos hablamos de la vida, del fútbol y Central. Lo bueno del fútbol es que los jugadores van y vienen de los clubes, pero lo importante es la amistad que se genera.

¿Y con el Chacho te mantenés en contacto?

Lo felicité cuando estuvo dirigiendo a Central por la gran campaña que hizo y lo bien que jugaba el equipo. Sé que se fue a México y ahora está en Racing. Siempre estoy pendiente de lo que hacen mis ex compañeros.

¿Tenés algún momento, alguna anécdota que recordás especialmente de tu paso por Central?

Previo a ese clásico ante Newell's ocurrió una situación curiosa con el Kily González. Kily es una persona muy emotiva y con muchas ganas. Y la noche anterior parece que estaba un poco ansioso y entró en mi habitación y me despertó a los gritos llamándome por mi nombre. Yo le pregunté que ocurría y me dijo: "Mañana hay que ganar sí o sí". Fue gracioso y fue su manera de transmitirme lo que significaba el partido ante Newell's.

¿Cómo viste el partido del jueves pasado ante San Pablo?

Fue muy duro. Los brasileños vinieron a tratar de llevarse un buen resultado para el partido revancha. Vi un equipo de Central con muchas ganas de luchar y competir, que es lo más importante. Desgraciadamente no hubo muchas opciones de gol, pero quedó la serie abierta y con chances de poder dar la sorpresa en San Pablo.

Lo más probable es que ahora dirijas un equipo de Costa Rica, pero a futuro ¿te gustaría ser entrenador de Central?

Yo quiero reiniciar mi carrera como técnico en Costa Rica. Dar los pasos necesarios para crecer y uno en el futuro nunca sabe lo que puede ocurrir. Siempre le voy a desear el bien a Central, estando donde sea, porque me encariñé y me sorprendió el avance que tuvo el club en infraestructura. Tal vez no dimensionan el potencial que tiene la entidad. Uniendo fuerzas hay material para que Central avance.

Cuando dejaste el fútbol decidiste hacer el curso de técnico y además ser entrenador.

Siento la pasión por estar siempre involucrado en el fútbol, aunque a mi familia y a mi esposa no les guste (risas). Hice los cursos de DT en Inglaterra y la idea es avanzar en proyectos donde uno se sienta bien. Estuve como entrenador y dueño de un equipo de segunda división que pudimos ascender en Costa Rica. Y después me llamaron de la federación de mi país para estar en el cuerpo técnico del proceso para el Mundial Brasil 2014, donde estuve como ayudante técnico. Y luego tomé el cargo de DT principal de Costa Rica. A continuación fui como gerente deportivo al Deportivo Saprissa. Ahora me quiero abocar a la función exclusiva de entrenador. Estoy analizando asumir como técnico en un equipo de mi país.

¿Qué es lo que más te gustó, la etapa de jugador o ahora la nueva función de entrenador?

Como entrenador hay mucha más responsabilidad y presión. Como jugador uno se vuelve más egoísta y está pendiente de lo que le ocurre a uno. Como técnico uno tiene que ver todos los aspectos del equipo, pensar la planificación y por ello es un trabajo más desgastante, pero igual de apasionante.

¿Cuáles fueron los técnicos que más te marcaron?

Me marcó mucho mi tío Carlos Watson, entrenador en Costa Rica, y tuve mucha influencia de Juan Carlos Osorio, que está en la selección de México. Y a nivel general uno ve lo que han hecho Pep Guardiola y César Luis Menotti y desde otra rama también destaco conceptos del portugués Mourinho. Juergen Klopp, que está en Liverpool, es otro DT que sigo. De todos uno puede armar un criterio propio.

¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos?

Me gusta el buen fútbol y el equilibrio. No se puede sólo estar en ataque, también hay que saberse defender y con la pelota se puede hacerlo muy bien. Siempre uno bTengo la idea de colaborar con Central en lo que pueda. En estos momentos con Adrián Gau (ex jugador de las inferiores canallas y empresario) y el Kily González estamos tratando de ver la posibilidad de que Central pueda hacer un gira y una pretemporada en Costa Rica. Central tiene un potencial muy grande. Me encontré con gratas sorpresas, como la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, el predio de Arroyo Seco y donde entrenan las inferiores en zona sur. Hay un potencial muy bueno para que el club esté cada vez mejor.

¿Esta pretemporada podría ser en este receso que viene?

Podría ser. Ojalá se dé. Se están haciendo las gestiones necesarias y con el esfuerzo de todos, con la dirigencia, podría concretarse.

En la previa del partido ante San Pablo la dirigencia canalla te obsequió una camiseta. ¿Cómo tomaste ese gesto?

Muy bien. Les agradezco a los directivos. Me dieron una camiseta que significa mucho para mí y a este gesto lo llevaré por siempre en mi corazón.usca que el equipo ataque y poder incentivar a que los jugadores se asocien. Siempre con la predisposición de recuperar la pelota lo más rápido posible.

Ser técnico es una profesión de "riesgo".

Claro, porque hay una inmediatez por el resultado.

"Central podría hacer una pretemporada en Costa Rica"

Tengo la idea de colaborar con Central en lo que pueda. En estos momentos con Adrián Gau (ex jugador de las inferiores canallas y empresario) y el Kily González estamos tratando de ver la posibilidad de que Central pueda hacer un gira y una pretemporada en Costa Rica. Central tiene un potencial muy grande. Me encontré con gratas sorpresas, como la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, el predio de Arroyo Seco y donde entrenan las inferiores en zona sur. Hay un potencial muy bueno para que el club esté cada vez mejor.

¿Esta pretemporada podría ser en este receso que viene?

Podría ser. Ojalá se dé. Se

están haciendo las gestiones necesarias y con el esfuerzo

de todos, con la dirigencia,

podría concretarse.

En la previa del partido ante San Pablo la dirigencia canalla te obsequió

una camiseta. ¿Cómo tomaste ese gesto?

Muy bien. Les agradezco a los directivos. Me dieron una camiseta que significa mucho para mí y a este gesto lo llevaré por siempre en mi corazón.

"Elijo a los tres: Messi, Cristiano y Neymar"

¿A qué jugador elegís como el mejor: Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar?

Los tres. En mi equipo jugarían todos (risas). Son jugadores diferentes, que se destacan en sus clubes. Los tres son excepcionales y por lo general toman las decisiones correctas. Por eso son los mejores. Es muy subjetivo decir cuál es el mejor.

En Argentina siempre se busca un salvador y se proyecta toda la responsabilidad en las condiciones de Messi. ¿Cómo lo ves a Leo en la previa del Mundial?

Creo que a medida que entiendan que primero es un juego colectivo, él se verá potenciado y resolverá mejor para la selección. Si sólo se habla de que él es el salvador, que tiene que dar todo y toda la responsabilidad es de él, creo que sí hay problemas. Es una pena porque hay muy buenos jugadores que lo rodean. El cuerpo técnico debe ver la mejor manera de sacarle el máximo provecho a Messi y a sus compañeros.

¿Qué selecciones son las candidatas en Rusia?

Alemania, Brasil, España y Argentina son las que hay que tener en cuenta. Y puede haber sorpresas, como por ejemplo Bélgica.