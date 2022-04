Video: Mourinho le rindió un emotivo tributo a Diego Maradona en Nápoles

El entrenador luso llevó un ramo de flores al santuario del "10" y lo depositó en el suelo en señal de respeto y admiración.

Mourinho tuvo una buena relación con el capitán del seleccionado argentino. "Diego nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: «Mou, no te olvides que eres el mejor». Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”, comentó Mourinho cuando se enteró de la muerte de Diego.

El DT de la Roma, escoltado por la policía local, recibió los aplausos de los vecinos napolitanos, quienes entonaron canciones dedicadas a su ídolo eterno.