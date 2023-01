Video: el homenaje a Messi y Di María en el Monumento visto desde el cielo

Además, se reprodujeron videos de Messi y Di María, con emotivos mensajes dirigidos a la ciudad que los vio nacer y dar los primeros pasos en el fútbol.

video monumento.mp4

"Quería agradecer a toda la gente de Rosario por el cariño de siempre, no sólo de ahora; siempre las veces que me tocó venir unos días recibí muchísimo cariño, y después de esto que conseguimos mucho más”, expresó Leo Messi. Y agregó: "Estoy feliz de cómo se vivió todo y de la alegría que pudimos obtener. Un abrazo muy grande a todos, desearle un feliz año nuevo y ojalá que el año que viene sea hermoso para todos. Un beso grande y no estamos viendo por Rosario".

Por su parte, Di María, en sintonía con el evento, manifestó en su grabación: "Quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que está hoy acá en el Monumento. Agradecerles por el cariño, por haber venido. Lamentablemente no podemos estar presentes porque también tenemos familia y estamos con ellos, disfrutando de los días que tenemos solamente para estar en Rosario".

Y continuó: "Estoy feliz de haber podido cumplir el objetivo de ser campeones del mundo. Me llegaron muchísimos videos de todo Rosario en el Monumento. Y para nosotros ver después de cada partido eso era algo inolvidable, jamás se me va a ir de mi cabeza todos esos momentos en los que podíamos ganar y ver a cada argentino festejar igual que nosotros y con una alegría enorme".

Finalmente, el cierre del mensaje de Di María fue: "Quiero desearles felices fiestas, que terminen de la mejor manera este año, que arranque el año que viene de la mejor manera también. Les mando un beso muy grande, muchísimas gracias por el cariño de siempre. Vamos Argentina, vamos Rosario".