Cocca dejará de ser el DT si Central no le gana al Tomba. La visita de la barra podría generar igual la salida.

El presente deportivo de Central es sensible. Mientras el equipo buscará esta tarde levantarse frente a Godoy Cruz tras dos porrazos al hilo, el plantel y cuerpo técnico recibieron ayer a la mañana la visita de un selecto grupo de hinchas radicales. El sorpresivo e inesperado cónclave se forjó antes del entrenamiento en las entrañas del Gigante. Ovación constató que el eje de la charla informal, palabras más, palabras menos, “fue dejar sentado que el club está mal y así no se puede seguir. Hay que reaccionar porque a todos nos preocupa el contexto futbolístico”. A esta frágil realidad hay que sumarle que Diego Cocca sólo seguirá sosteniéndose en el cargo si derrotan a los bodegueros. También es cierto que habrá que destacar ninguna otra hipótesis. Porque el entrenador está por demás de condicionado en la previa.

La derrota y forma en la que perdió el equipo canalla en La Plata frente a Estudiantes dejó una estela de incertidumbre y generó posibles daños colaterales a muy corto plazo. “Los que mandan son los resultados así que el sábado (por hoy) hay que ganar, sino va a ser determinante para mi continuidad”, exclamó Cocca ni bien consumada la derrota y poniéndole fecha de vencimiento a su estadía en Arroyito.

Eso obligó además a la dirigencia auriazul a activar el protocolo de prevención ante la inminente salida del DT. Por eso se le encomendó al mánager Raúl Gordillo que abra una página y comience a anotar los apellidos que podrían ser opción si la banca queda vacía.

No hay una nómina concreta sino una variable de nombres que podrían ser citados llegado el caso. Los apuntados en el borrador de las posibilidades son Miguel Russo, quien fue prácticamente eyectado del club y muy cuestionado en su momento por algunos actores de la actual conducción, y Juan Pizzi, quien se desvinculó recientemente de San Lorenzo.

No obstante, si los auriazules logran izar la bandera de la victoria esta tarde contra los mendocinos, Cocca renovaría el crédito al menos hasta el partido ante River.

Pero ayer hubo un hecho que no fue menor. Tampoco pasó desapercibido en el ambiente futbolero. El cuerpo técnico y plantel recibieron la visita de un grupo de hinchas radicales. La práctica fue matinal en el Gigante. Y antes de que arranquen a moverse para hacer el último repaso táctico, los barras congregaron a todos en un recinto del estadio y expusieron su disconformidad por el accionar que exhibieron ante Estudiantes. También reflejaron con vehemencia que a Godoy Cruz habrá que ganarle. Exigieron actitud y recordaron que el club así no puede seguir.

Según certificó Ovación, “la charla fue en buenos términos. Los jugadores y Cocca entendieron cómo es el tema. Hay que ganar porque hace rato que no lo hacemos”, fue lo que le expresó una calificada fuente a este medio anoche, palabras más, palabras menos: “Le dieron (la barra) una charla técnica y recordaron que mañana (hoy) deben ganar. No por Cocca, por respeto y necesidad del club”, contó otra voz con certeza. “El pueblo canalla está muy preocupado. Pero esto no es nuevo. Viene de hace dos torneos. El club está muy mal”, cerró otra fuente que tuvo acceso ayer a la información que se generó en uno de los vestuarios del estadio antes de la práctica.

La realidad marca que Central está en zona de descenso. Pero también indica que Diego Cocca dejará de ser hoy mismo el técnico si no vence a Godoy Cruz, aunque tampoco habrá que descartar que aún ganando al final de la jornada meta el portazo por la compleja atmósfera que cubre actualmente a la institución.