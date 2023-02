Gustavo Velázquez pasó de estar en duda a ser el gladiador de la gran victoria de Newell's

Hasta último momento no había certeza si Gustavo Velázquez jugaba, pero fue titular otra vez y nuevamente clave en las dos áreas. Rendimiento colosal

Su figura se agigantó en la noche del Coloso. Adquirió una dimensión superlativa. En la adversidad, fue el rey de las alturas para meter un cabezazo letal y desatar la euforia en el repleto estadio rojinegro. Gustavo Velázquez fue el héroe de la batalla que dio Newell’s en el Parque. Un gladiador que incluso se dudó que se lo pondría en el frente del combate desde el comienzo y que recién un rato antes del inicio del partido se tuvo la certeza de que estaría entre los once. Es que se especuló con la posibilidad de que en su lugar ingrese Facundo Mansilla o Guillermo Ortiz. Pero el paraguayo jugó. Y demostró, otra vez, que es muy valioso, al punto que además evitó luego de su conquista el tanto del empate ante Banfield.

Velázquez no tuvo mayores complicaciones en defensa. Andrés Chávez fue el que mayores veces se movió por su sector y no lo preocupó demasiado. Después, está claro que no es su mayor virtud avanzar con pelota al pie y entonces es común que la revolee. Pero son otras facetas del juego las que se deben sopesar para valorarlo. Y una de ellas es el juego aéreo. De arriba es el más seguro del equipo.