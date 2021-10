Después de eso sí llegó el momento de la práctica propiamente dicha, en el campo de juego, y fue allí donde antes de que el equipo comenzara a moverse Vecchio tomó la palabra, para disculparse frente a todos.

Lo que confiaron varias fuentes es que esa charla fue muy corta, pero contó con el tiempo suficiente para que Vecchio expresara sus disculpas. Dijo que reconocía que la actitud que tuvo en medio del partido no fue la correcta, que se había equivocado. Y al mismo tiempo se refirió a De Alberto, a quien trató de mala manera, no sólo en el momento en el que cruzó la línea de cal, sino un par de veces más en medio del partido.

Kily2.jpg Vecchio habló delante de todos sus compañeros. Silvina Salinas / La Capital

Esas imágenes que transmitieron las cámaras de televisión no hicieron otra cosa que ensombrecer el panorama en lo que hace a una convivencia que en estos últimos meses ya no parecía ser la misma. Se recuerda, por ejemplo, aquella conferencia de prensa de Vecchio previa al partido contra Patronato, en la que declaró que estaba evaluando la posibilidad de no continuar en Central a partir de diciembre porque sentía que no la estaba pasando bien. Fue ese mismo día en el que advirtió que estaba al ciento por ciento desde lo físico y que su presencia en el próximo partido dependía exclusivamente del Kily González.

Como publicó Ovación en su edición de este martes, ya Vecchio había tenido una reunión con el presidente Rodolfo Di Pollina y el secretario deportivo Raúl Gordillo, a quienes les había dejado entrever que estaba arrepentido y que su intención era disculparse con el grupo, sobre todo con el cuerpo técnico. El capitán cumplió con su palabra en lo que fue la vuelta al trabajo.

Esto sin dudas fue un primer paso, aunque el tiempo dirá si se trató de la solución a todos los problemas o simplemente de un pequeño parche. Porque Vecchio y este cuerpo técnico tendrán la obligación de seguir conviviendo por un largo tiempo más. Hasta diciembre seguro, pero el volante ofensivo hace apenas unos meses extendió su contrato hasta diciembre de 2022 y si no surge nada raro hay muchísimas chances de que la comisión directiva le renueve el contrato al entrenador, que finaliza en diciembre de este año.

Vecchio está con muchas ganas de realizar una buena pretemporada, algo que no pudo hacer en el último receso, y a partir de eso volver a mostrar su mejor versión futbolística.

Por lo pronto, aquel episodio que generó mucho malestar puertas hacia adentro parece haberse subsanado. El pedido de disculpas de Vecchio llegó y, lo más importante, fue aceptado por el cuerpo técnico. Un rato de paz en medio de tanta locura.