Unión de Álvarez presentó un proyecto ambicioso para la comuna y toda la región

La iniciativa busca no sólo concentrar las actividades deportivas, sino también convertirse en un motor de inclusión e integración.

“El proyecto trasciende lo deportivo. Es también cultural, educativo y recreativo. Apunta a que cada vecino, sea o no socio del club, encuentre su lugar ”, dijo Fiorella Martinelli, presidenta de la institución rojinegra de Álvarez.

“Estamos muy contentos. Este proyecto es bueno, es muy ambicioso, a su vez marca el camino para los próximos 30 años del club. Hoy nos toca estar a nosotros, a mí como presidenta del club, y la idea es que las generaciones futuras ya tengan un modelo a seguir,”, explicó Martinelli.

“Esto fue consensuado con gente que quiere mucho al club, los tres arquitectos que están en este proyecto, que hicieron que nos lo podamos imaginar. Son los tres de Álvarez, son de Unión y por eso el sentido de pertenencia que se puso en cada pasito que iban dando dentro del proyecto. Siempre hay mucha gente que impulsa, que acompaña, que de alguna manera hace que podamos realizar lo que de alguna manera soñamos. En este Master Plan hubo personas como Germán Escabuzo o Federico Benzi, que hicieron que el proyecto pueda realizarse en el sentido de lo financiero”, abundó.

La presidenta rojinegra apuntó además que “siempre tenemos personas del club que van acompañando y hacen posible lo que nosotros queremos hacer. Si Unión ya es gigante, me imagino con todo esto, aparte por todas las actividades además del fútbol”.

“Estamos cerca de Rosario y de Buenos Aires, queremos ser vistos por otros clubes como para que tengan a Unión como referente”, se ilusionó.

Fiorella Martinelli también señaló que “cuesta el día a día. Por ahí llama un poco la atención que una mujer esté en la presidencia de un club de fútbol. Pero soy mamá de un nene que le gusta jugar y me sale acompañarlo más allá de lo institucional, porque quiero que la familia se quede tranquila y me gusta ver adónde van los chicos”.

Con respecto a lo institucional, “Unión cuenta con alrededor de 1.700 socios hoy en día, tenemos casi 200 chicos en el fútbol infantil y tres líneas, dos que están en Rosarina en el baby y otra en la Liga. Además son seis categorías de las inferiores en la Rosarina junto a la primera división masculina y femenina. De Unión salieron muchos jugadores como Mateo Martinelli, Leonardo Talamonti, Juan Manuel y Juan Pablo Raponi, Sebastián Bartolini, Fernando De Paul, Juan Ignacio Duma, Martín Palavecini, Pablo Vranjicán, Bernardo Cuesta y Leonardo Borzani”.

Así lo ve la Mutual Social y Cultural

“Sabemos el trabajo que hacen en todo lo que tiene que ver Álvarez con el deporte en sí. Este mega proyecto es impresionante y hermoso, el que imaginaron los chicos. La idea es poder plasmarlo y que la Mutual acompañe ese crecimiento. Se vio en su momento, con el anterior Consejo, que había una necesidad que el club crezca y se adquirieron las hectáreas que hoy forman parte de esto. La idea es seguir acompañando día a día. Con Emiliano y Fiorella compartí otros equipos de trabajo, así que sabía más o menos en qué estaban trabajando”, dijo Camilletti, el presidente de la Mutual.

“Cuando vi el proyecto, la verdad quedé impresionado y emocionado. Ahora hay que ponerle todas las ganas y buscar el financiamiento. La Mutual va a aportar lo que tenga que aportar para que sea una realidad. Va a generar mucha mano de obra. La Mutual está firme, está bien consolidada y trabajando mejor que nunca”, abundó el titular de la Mutual, pata fundamental para del plan.

Arquitecto y también en la cancha

“Estoy muy contento. Estamos todos los días en el club desde hace años y ya hemos pasado por otras etapas, no solamente en lo deportivo. Con Fiorella hemos compartido hasta la comisión de jóvenes que hicimos la ampliación de la pileta. Por eso nos pone muy contento ser parte. Y aparte también con colaboradores de lujo”, expresó Emiliano Bonomelli, arquitecto del proyecto y a la vez jugador de la primera división.

“El proyecto tiene dos profesionales muy importantes de Álvarez. Lo bueno es que somos del club, somos del pueblo y conocemos la historia. Además de lo deportivo, sabemos lo que significa Unión en la región”, se explayó el profesional.

Y abundó: “El proyecto está apuntado a eso, a salir un poco del club llamado de pueblo o de barrio, y dar el paso importante para transformarnos en otra cosa. Porque la idea también está pensada para que sea un lugar de recepción de los distintos equipos que compitan en distintos torneos, ya sea de AFA, torneo del Interior o lo que fuera. Y que puedan tener acá un lugar donde hospedarse, donde entrenar, donde quedarse con la seguridad que implica el pueblo y con la cercanía a Rosario”.

“Con respecto a las obras, no hay fecha, la idea es que comiencen lo antes posible. Estamos con la preparación del suelo para la cancha auxiliar definitiva. Eso será una base muy importante, porque al tener ese lugar para entrenar, comenzaría la obra general. Que va a necesitar de 30 o 40 personas trabajando a la par para poder llevarla adelante”, concluyó Bonomelli.

El legado del abuelo

Por su parte, la arquitecta Macarena Paciaroni se presentó así: “Estoy muy contenta de formar parte de este proyecto. Como comentaron Fiorella y Emiliano, uno nace adentro del club. Formé parte de la subcomisión de jóvenes, estoy actualmente en la comisión directiva también y ahora trato de aportar desde mi profesión”.

“Siempre estamos en contacto con Emiliano, con Soledad (Lupich, la otra arquitecta) también. Fue un proyecto que fue surgiendo también un poco desde el cariño hacia el club. Es un proceso que llevó tiempo, por supuesto, porque es muy ambicioso, pero cuando lo presentamos, tomamos también la aceptación de la gente, el impacto positivo que generó. Fue muy importante recibir el apoyo de los socios y de la gente que estuvo presente en la presentación”, describió otra de las profesionales que encararon el Master Plan.

“Somos profesionales, así que apuntamos un poco desde cada uno de nuestros lugares, cada uno con su experiencia también, a sumar el granito de arena que necesitamos para que esto fluya y se pueda también llevar a cabo”, se ilusionó con realismo.

Y describió cómo se fue gestando. “En este proyecto los tres íbamos tirando ideas, todos a la par, cada uno desde su lugar”.

“Estoy muy feliz de ser parte de la gran familia de Unión de Álvarez. Todo esto se dio por el legado que me dejó mi abuelo. Él era dueño del campo, así que también tiene un doble significado para mí pertenecer a este proyecto y diseñarlo, y ojalá lo podamos llevar a cabo pronto. Tiene un sabor distinto”, cerró Paciaroni.

Arrancando el sueño en Álvarez

“Emiliano se comunicó conmigo. No es la primera vez que charlábamos por distintas cuestiones, tanto del club o del pueblo, siempre estamos tratando de darnos una mano entre nosotros. En este caso me contactaron cuando ya tenían ellos una base armada de este proyecto”, describió la tercera pata de profesionales en este Master Plan, la arquitecta Soledad Lupich.

“Habían estado trabajando ya en algo previo y siempre traté de colaborar con cualquier institución, así sea el club, en la comuna, donde me llamen. Si puedo aportar algo desde mi lugar de profesional, lo hago y no tengo problema, así que me sumé sin dudarlo al equipo”, agregó Lupich.

“De alguna manera fuimos charlando y entre los tres pudimos sacar a flote algo. Las bases estaban muy claras entre los tres, entonces no tuvimos problemas, teníamos muy claras las bases, sabíamos dónde íbamos y le dimos para adelante. Que eso era lo importante”, contó en detalle cómo se fue gestando el proyecto.

“Hay que trabajar por todo lo que se viene, no hicimos nada comparado con todo lo que hay por hacer. O sea, nosotros ya arrancamos con el sueño y ahora se debe cumplir. Me llamó mucha atención la devolución de la gente Unión en el día de la presentación, porque no esperaba la verdad una gran aceptación y que estén todos muy conformes”, agregó para acentuar lo que había manifestado Paciaroni.

Unión de Álvarez puso manos a la obra a un sueño por cierto muy ambicioso. La infraestructura que se planea será sin dudas de primer nivel y atraerá no solo a los habitantes del pueblo sino a toda la región. Básicamente, tendrá plaza pública y accesos nuevos, un espacio de integración con estacionamientos, parada de colectivos, playón deportivo y equipamiento urbano. Todo pensado en grande . El edificio central tendrá además salones multiuso, coworking, consultorios médicos, locales comerciales, gimnasio y bar. Sí, el Rojinegro piensa en grande y puso manos a la obra.