Una opción para el sector izquierdo

Pide una chance. El Flaco Rotondi viene de buenas actuaciones en la reserva rojinegra, en la que fue uno de los grandes socios futbolísticos de Joaquín Torres.

El volante Rodolfo Rotondi acordó la semana pasada su primer contrato profesional en Newell's y es una de las alternativas que tiene el Chocho Llop por el sector izquierdo a corto plazo. Rodo, como le dicen sus compañeros, es un futbolista que tiene en su despliegue a su mejor arma. Es de esos jugadores modernos, que hacen toda la banda izquierda y que a la hora de enganchar y tirar un centro lo puede hacer de zurda, que es su pierna más hábil, pero también de derecha. El juvenil aceptó un mano a mano con Ovación mientras estaba viendo los partidos de inferiores y contó su historia.

Sus inicios en el fútbol

"Arranqué a los 5 años en una escuela de fútbol, la de Hugo Mattea en Río Cuarto. A los 8 comencé a jugar en la liga para Atenas de Río Cuarto y lo hacía con chicos un año más grandes. A los 13 jugué en Deportivo Río Cuarto en lo que fue mi primer año en cancha grande. Después tuve un problema familiar y me fui al pueblo de donde era mi mamá para poder jugar los fines de semana y fiché para Alianza de Coronel Moldes, aquel equipo que perdió por penales en la Copa Argentina ante Independiente. Regresé a Atenas y recién a los 18 años llegué a Newell's".

Su llegada a Newell's

"Llegué al club luego de una prueba que hizo Hernán Llanos en Río Cuarto. La segunda vez que me vieron, directamente me hicieron fichar para jugar en 5ª de AFA. Apenas llegué me ubicaron como volante interior. Pero les dije que me gustaba más jugar por afuera para poder llegar más al área y el primer año tuve la suerte de convertir muchos goles. En 2015, en 4ª de AFA, con Fabián Garfagnoli como DT, salimos campeones."

El debut y el título en Reserva

"Lo que más recuerdo de ese torneo fue la confianza que me dio Juan Pablo Vojvoda, ya que me dio la titularidad en los últimos 4 partidos y en la final con River. Teníamos un lindo equipo. Ganamos esa final con tranquilidad. Nos pusimos 3 a 0 y si bien terminamos

3 a 2 nunca sufrimos el partido. Los dos campeonatos que logré (4ª y reserva) y el debut en primera en AFA son los tres momentos que más disfruté."

El clásico en la Copa Santa Fe

"Ganar y eliminar a Central en su cancha en cualquier torneo es algo que voy a recordar toda la vida, ya que fue algo increíble. En la Copa Santa Fe de 2016 hicimos una buena campaña pero nos quedamos en semifinales."

Tiene un hermano futbolista

"Mi familia se compone de mis padres Rodolfo y Silvia; y un hermano menor Mariano (17) que juega al fútbol de volante en Atenas de Río Cuarto. Dicen que es mejor que yo. Pero lo va a tener que demostrar (risas). Nos enfrentamoso en algún picado y nos dimos unas pataditas, pero todo en broma."

Características como jugador

"Soy un volante por izquierda con mucha llegada al gol y trato de colaborar mucho en la parte defensiva con el marcador de punta. Me estoy adaptando a lo que es el fútbol de primera, ya que si hoy no corrés no podés jugar. Mi objetivo para el año que viene es hacer la pretemporada y afianzarme en primera."

