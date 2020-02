Una gran experiencia en las islas

La gira de Atlético del Rosario de 1980 por las Islas Británicas duró 35 días (en total jugaron 12 partidos) y en ella se enfrentó con equipos de primer nivel, los famosos “top class”, equipos que en ese entonces eran líderes en sus respectivos países como Pontypool en Gales y Gala en Escocia, por ejemplo.

El rugby en las Islas Británicas tiene una característica particular. El clima y el terreno blando por las constantes lluvias que obligaba a usar botines con tapones altos (los de 22mm eran los preferidos) eran algunos factores a los que el equipo tuvo que adecuarse, como así también a la forma de jugar de sus ocasionales adversarios.

Por el desconocimiento del rival, los partidos eran todos complicados y en alguna ocasión se puso calentito al punto de volar alguna mano de un oponente que no se bancaba que le ganaran. Pero el equipo tenía hombres como el turco Macat, Cacho Svetaz o Marcos Iachetti que bancaban la parada y no le esquivaban al bulto. Más allá de todo la idea era ir a aprender y en bagaje que trajeron de vuelta había muchas enseñanzas. “En Escocia nos volvieron locos cuando giraban con el maul y se desprendían. El famoso rulo fue una cosa nueva para nosotros, algo que lo aprendimos allá... lo sufrimos allá”, contó Tata Casals.

“Plaza siempre se caracterizó por el juego abierto, el de los backs, pero en esta gira potenciamos el juego de forwards, nos hicimos fuerte ahí y fue un cambio sustancial, aunque no se perdió el estilo”, destacó Castagna.

En los tres lugares visitados el rugby se exterioriza de una manera diferente. “Hay pequeños detalles. A nivel de clubes las diferencias no son tan visibles como a lo mejor lo son a nivel de selección”, reconoció Del Cerro.

En Gales, Atlético jugó cuatro partidos, de los cuales ganó dos (Abercynon y South Wales Police), perdió uno (Porthcawl) y empató el restante (Pontypool). “De Gales recuerdo la dureza de sus equipos. No es que los otros sean blandos, pero los galeses ejercitan más la dureza. No es una consecuencia natural del juego sino que es una búsqueda del contacto físico duro... en ese sentido es el más parecido al rugby sudafricano”, ilustró del Cerro.

En Escocia los equipos del pasaje Gould perdieron los tres partidos que jugaron ante Gala, Jet Fortes y Hawick. “Jugamos contra grandes equipos con un juego de backs maravilloso, con muchas de las virtudes que tienen los escoceses en el seven”, aseguró el DT.

Finalmente en Inglaterra Atlético del Rosario cerró la gira con cinco partidos, con victorias sobre Carlisle, Percy Park y Thurrock y caídas ante Bedford y London Welsh. “Los equipos ingleses eran más equilibrados. No tenían una característica, tenían casi todas, eran muy completos. El rugby en esa época era diferente a los que es hoy. Uno podía hacer volar el pensamiento, pero no podía hacer volar los cuerpos. Ahora vuelan más los cuerpos y no tanto los pensamientos”, concluyó Del Cerro.

Anécdota

Para los jugadores de rugby, las giras representan un momento especial y por eso suelen quedar grabadas a fuego. Cada anécdota, queda tatuada en el alma. De por vida. Antes de salir, Atlético jugó un amistoso con el SIC -que también se iba de gira por Europa- y lo perdió por paliza. Cuando llegaron a Gales, el primer partido que debía sostener Atlético era ante Pontypool que era el equipo número uno de Gales. Pero el día anterior, SIC, que realmente tenía un equipazo, hacía su presentación en el Viejo Mundo ante Pontypridd, el otro equipo fuerte de la tierra de los Dragones, y sin dudarlo el plantel se trasladó hacia la vecina ciudad para ir a ver el encuentro. Pronto las acciones les hicieron abrir los ojos a todos. Fue un partido tan duro que muchos creyeron que podrían correr la misma suerte. “Mañana nos matan” pensó más de uno en el silencioso viaje de vuelta al hotel. Al día siguiente, a la hora de saltar al campo de juego, Atlético salió con ese lógico temor al papelón y tras un buen partido empató 13-13 con el equipo local. La primera prueba había sido superada.