Una cifra que alarma en Central: la andana de roturas del ligamento cruzado de los últimos años

La dura lesión de rodilla que sufrió Gaspar Duarte en el partido ante Banfield engrosó la lista. Desde 2020 hasta hoy son diez los futbolistas que la padecieron

Gaspar Duarte es retirado del campo de juego a minutos de iniciado el partido entre Banfield y Central.

El empate de Central en cancha de Banfield dejó el sabor amargo de no haber podido ganar, pero también la pésima noticia de la lesión que sufrió Gaspar Duarte en la rodilla derecha, con la rotura del ligamento cruzado . Espera ser operado para iniciar el largo proceso de recuperación.

El delantero canalla debió ser reemplazado a los pocos minutos de iniciado el partido por la lesión que sufrió. Fue una jugada en la que intentó conectar el balón, pero cuando giró, la rodilla le jugó una mala pasada.

Incluso apenas cayó al piso ya levantaba la mano solicitando la atención médica. Se dio cuenta al instante. El árbitro Leandro Rey Hilfer detuvo el encuentro y Duarte fue retirado en camilla.

En los últimos siete años (desde 2020 hasta hoy), diez jugadores pasaron por esa situación traumática: Josué Ayala, Martín Rabuñal, Jorge Broun, Francesco Lo Celso, Luca Martínez Dupuy, Francis Mac Allister, Agustín Bravo, Agustín Módica, Juan Giménez y ahora Duarte .

Tomando como referencia ese 2020, el primero en romperse el cruzado de una de las rodillas fue el arquero Josué Ayala. Fue en medio de un entrenamiento, el 25 de noviembre de ese año, cuando trabó la pelota con un compañero.

En principio se habló de un esguince de rodilla, pero cuando le realizaron los estudios correspondientes los mismos determinaron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

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En abril de 2021, también en un entrenamiento, Martín Rabuñal fue víctima de una lesión de similares características. Llevaba muy poquito tiempo en Central (había llegado como refuerzo) y después de eso sólo tuvo tiempo para recuperarse.

Un referente canalla

Se recuerda mucho también lo que fue aquella lesión que sufrió Jorge Broun en cancha de Colón (en noviembre de 2021), con el Kily González como entrenador. Fatura recibió un pase bastante exigido de Lautaro Blanco y cuando intentó ir en dirección de la pelota la rodilla derecha le jugó una mala pasada.

Fatu Broun se lamenta por la lesión que sufrió en el triunfo de Central en cancha de Colón, en 2021. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

No pudo seguir jugando y desde el Brigadier López se fue caminando con dificultad, pero al día siguiente le realizaron una resonancia y la mismo confirmó el grave diagnóstico.

La próxima víctima en Central fue Francesco Lo Celso, en febrero de 2022, en un amistoso que el Canalla disputó en Arroyo Seco ante Patronato. El volante ofensivo pisó mal y quedó tendido en el piso. Tuvo que ser retirado en camilla y casi en ese mismo momento se confirmó la fuerte lesión de rodilla.

Francesco Lo Celso se rompió el cruzado en un amistoso entre Central y patronato, en Arroyo Seco. Celina Mutti Lovera / La Capital

Dupuy, en un entrenamiento

Un poco más acá en el tiempo, al día siguiente del debut de Leandro Somoza como técnico de Central, Luca Martínez Dupuy sufrió la misma lesión, en la rodilla derecha, en medio del entrenamiento. Un par de semanas después fue operado y tuvo, como todos, un largo tiempo de recuperación.

En la última fecha de la Liga Profesional de 2023 Central visitó a Belgrano y fue el partido en el que Francis Mac Allister volvió de Córdoba con la pésima noticia de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En cancha de Belgrano, a mediados de 2023, quien se rompió la rodilla fue Francis Mac Allister. Marcelo Bustamante / La Capital

El 7 de abril de 2024, en cancha de River, cuando Miguel Ángel Russo optó por poner un alternativo en la previa del viaje a Belo Horizonte para jugar ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, fue Agustín Bravo quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco interno de la rodilla derecha.

En su primer partido como titular en Central Agustín Bravo sufrió una dura lesión, en el Monumental. Leonardo Vincenti / La Capital

El pibe Módica

Después le tocó a Agustín Módica para engrosar esa lista negra de lesiones de rodilla que sufrieron ocho jugadores de Central en los últimos seis años. En cancha de Independiente, el pibe nacido en Italia fue a buscar un envío largo de Juan Giménez, disputó la pelota con Joaquín Laso y cuando pisó, sufrió la lesión y llegó tambaleando a los carteles publicitarios. Quedó tendido en el piso, recibió de inmediato la asistencia del cuerpo médico y tras intentar volver fue sustituido por Tobías Cervera.

Módica intentó seguir en cancha, pero no pudo. Dejó el campo de juego con mucho dolor. Leonardo Vincenti / La Capital

El último había sido Juan Giménez, el 16 de agosto de 2025, por el Clausura de ese año, en un partido ante Deportivo Riestra. Intentó un cierre dentro del área y quedó tendido. Fue reemplazado a los 40 minutos. Al año exacto volvió a jugar en primera.

Ahora le tocó a Gaspar Duarte, quien el pasado lunes hizo un mal movimiento y debió ser sustituido de inmediato. En los próximos días será operado.