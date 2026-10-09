La Capital | Zoom | libro

Un libro colectivo reconstruye "El día de la gran pedrada", veinte años después

Publicado por la editorial artesanal Omachi, recopila 56 testimonios recolectados a través de una convocatoria abierta. Se presenta este domingo 11 en la Feria del Libro

Morena Pardo

Por Morena Pardo

9 de octubre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El libro El día de la gran pedrada rememora el histórico granizo de hace veinte años a través de una crónica colectiva

El libro "El día de la gran pedrada" rememora el histórico granizo de hace veinte años a través de una crónica colectiva

“El miércoles 15 de noviembre del 2006, alrededor de las 16:30 horas, el cielo se oscureció en Rosario al punto que el alumbrado público se encendió como si fuera plena noche. Una tormenta de granizo gigante y vientos huracanados azotó la ciudad. Fueron suficientes diez minutos para dejarla devastada”.

Para quienes hayan estado en Rosario ese día, el relato que introduce el libro “El día de la gran pedrada” trae inmediatamente las imágenes, las evocaciones. Esa es la cualidad implacable de los eventos extraordinarios: todo el mundo recuerda qué estaba haciendo cuando ocurrieron.

A partir de esa certeza, desde Editorial Omachi, un sello artesanal e independiente de Rosario, decidieron construir una crónica colectiva que reconstruyera aquel evento, veinte años después. En enero de 2026, abrieron una convocatoria abierta para recibir testimonios escritos y orales de aquel día. Recibieron más de 260, y con ellos construyeron un mapa virtual, que ubica las vivencias del suceso en toda la extensión de la ciudad (e incluso más allá).

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de machi (@omachiediciones)

>> Leer más: Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Ernesto Inouye, creador de la editorial y gestor del proyecto, seleccionó 56 de esos relatos para integrar el libro, que también tiene su mapa de Rosario con las geolocalizaciones de los testimonios. Quienes narran no son (salvo algunas excepciones) escritores de oficio, sino estudiantes, amas de casa, taxistas, docentes, profesionales de varios rubros. Con distintas edades y desde distintos puntos del territorio, cuentan su experiencia del granizo.

“El lector va a encontrar una infinidad de imágenes e historias de vida que tienen en común el escenario apocalíptico de la pedrada: una cupé Fuego convertida en pileta, un corte de pelo inconcluso, una embarazada corriendo, un aniversario de casados, un auto que se protege por sí solo, un coleccionista de palomas heridas, una esquirla en un ojo, un suceso premonitorio, y muchas historias más”, adelantan desde Omachi.

El libro se presentará el 11 de octubre, a las 16, en la Feria Internacional del Libro de Rosario. El editor estará acompañado por Kevin Dolce, divulgador de historia rosarina a través del proyecto Rosario por Conocer, y por los protagonistas de algunos de los testimonios. Por el momento, puede adquirirse en el stand de la Editorial Municipal de Rosario (también en la Feria) y en la web de Omachi.

Relato colectivo

“Siempre me había llamado la atención ese evento y me parecía que era podía ser un buen disparador para historias diversas y narrativas sobre todo de no escritores. Creo que un poco el proyecto se sustenta justamente en la diversidad de voces y lo abarcativo que es del territorio”, compartió Ernesto en diálogo con La Capital.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de machi (@omachiediciones)

>> Leer más: Feria del Libro: UNR Editora presentará nuevos títulos en la Feria

“Intenté que la selección sea lo más representativa posible en la cuestión etaria, desde niños a gente mayor, y también de distintos barrios de la ciudad, desde el centro a la periferia. Es una forma también de ilustrar, de mostrar la ciudad en este caso en una condición extraña. Es un modo de hablar del territorio”, apuntó Inouye, que es docente de música de profesión, y editor independiente en sus ratos libres.

Efectivamente, el libro, sin ingenuidad pero con mucha naturaleza, da cuenta de la multiplicidad de vivencias que conviven en la ciudad. Hubo quienes protegieron intrépidamente sus vehículos, mientras otros tuvieron que volcarse a asistir parturientas y recién nacidos. Algunos, ante la noche en pleno día y el inminente “tsunami urbano”, se encomendaron a sus muertos, sus ancestros, sus santos o sus dioses. Otros recibieron ayuda de completos desconocidos, en esa solidaridad precisa que nace en la urgencia. Otros estaban en situaciones insólitas cuando se desataron “los tiros”, “la destrucción de Gomorra”, como el librero Marco Buchín, que se encontraba en el Hospital Español en medio de un estudio del colon.

“Para armar la secuencia de testimonios, intenté que estén hilvanados de algún modo, que se genere una curva narrativa. Algunas conexiones son más evidentes, otras no tanto, pero hay elementos que van como concatenando los relatos”, detalló Ernesto. Efectivamente, la edición logra darle continuidad a textos que difieren en tonos y estilos, que van del drama propio del asunto, a la extrañeza cómica también propia del asunto. En la crónica colectiva, aparece un poco de todo lo que construyó el evento: el miedo, la desesperación, la incredulidad, el alivio, el lamento, la risa.

La tapa y la contratapa del libro ilustran dos símbolos de la gran pedrada: los cuerpos y las frazadas cubriendo autos, y el tamaño del granizo (que recibe innumerables comparativas en los textos).El auto se repite en las historias como un centro de gravedad: como aquello que urge proteger, como víctima máxima de la catástrofe, como portador de las “cicatrices heroicas” de haber resguardado a sus dueños ante el impacto del hielo gigante.

>> Leer más: Feria del Libro: Ternavasio aseguró que "la historia nunca se repite, está signada por transformaciones"

“Algo que intuía, a partir de hablar con la gente antes de hacer el proyecto o de mis propios recuerdos, y que me sorprendió de este proceso es cómo esos momentos dejan imágenes muy contundentes y claras en la memoria. Entonces, resultan textos bastante atractivos justamente por la naturaleza del fenómeno, y por cómo cada persona tenía un recuerdo muy narrativo del evento”, destacó Inouye.

Al valor del contenido, se suma el valor del soporte. Lo artesanal de la edición no es una forma de decir. Desde 2020, Ernesto lleva adelante el sello de manera autogestiva, poniendo los dedos la tinta. La tapa de “La gran pedrada”, décimo título publicado por Omachi, es “un estampado hecho en grabado, a partir de una matriz hecha a mano”. Esta vez, anticipando el “interés general” que pueda suscitar el libro, derivó el cosido de los interiores, que en otros casos realiza él mismo.

El relato colectivo no está cerrado: la web de la editorial sigue recibiendo testimonios, tanto escritos como en forma de audios de Whatsapp, para quienes prefieran la oralidad. “La idea es que el proyecto siga abierto y seguir recopilando relatos, y cuando se haga una segunda edición a lo mejor revisar la selección actual y sumar otros testimonios”, cierra Ernesto.

Noticias relacionadas
diego furnari presenta en rosario luces y sombras en los gobiernos locales

Diego Furnari presenta en Rosario "Luces y sombras en los gobiernos locales"

Ito, el gusanito curioso que invita a los bebés a descubrir el mundo en Rosario

Teatro para bebés en Rosario: Ito vuelve con varias funciones en octubre

“Al este del Edén” es una de las miniseries recién incorporadas a Netflix

Netflix: tres miniseries nuevas que no vas a poder dejar de ver

Netflix sigue sumando producciones latinoamericanas a su plataforma con El círculo

Una miniserie de thriller político mexicana llegó a Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Lo último

Teatro para bebés en Rosario: Ito vuelve con varias funciones en octubre

Teatro para bebés en Rosario: Ito vuelve con varias funciones en octubre

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la sudafricana Navanethem Navi Pillay

El Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

El crimen de Pablo Godoy ocurrió a última hora de la jornada. Los delincuentes le dispararon al menos seis veces

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Un libro colectivo reconstruye El día de la gran pedrada, veinte años después

Por Morena Pardo
Zoom

Un libro colectivo reconstruye "El día de la gran pedrada", veinte años después

Condenan a médicos del Hospital Provincial de Rosario por tratar como alcoholizada a una mujer que había sido abusada

Por Claudio Berón
Policiales

Condenan a médicos del Hospital Provincial de Rosario por tratar como alcoholizada a una mujer que había sido abusada

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Por Luciano Venini
Agro

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Fifa condenó a Newells a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

La Fifa condenó a Newell's a pagarle a Boston River por el pase de un volante uruguayo

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Condenan a médicos del Hospital Provincial de Rosario por tratar como alcoholizada a una mujer que había sido abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial de Rosario por tratar como alcoholizada a una mujer que había sido abusada

Ovación
Newells: ante una baja de peso, amplía la base de alternativas en la zaga

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: ante una baja de peso, amplía la base de alternativas en la zaga

Newells: ante una baja de peso, amplía la base de alternativas en la zaga

Newell's: ante una baja de peso, amplía la base de alternativas en la zaga

Una cifra que alarma en Central: la andana de roturas del ligamento cruzado de los últimos años

Una cifra que alarma en Central: la andana de roturas del ligamento cruzado de los últimos años

La Uefa busca una figura respetada y unificadora para reemplazar a Infantino

La Uefa busca "una figura respetada y unificadora" para reemplazar a Infantino

Policiales
Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Condenan a médicos del Hospital Provincial de Rosario por tratar como alcoholizada a una mujer que había sido abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial de Rosario por tratar como alcoholizada a una mujer que había sido abusada

Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

Comenzó la Feria del Libro: Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra

Comenzó la Feria del Libro: "Entre tanto griterío, nuestro desafío es saber administrar la palabra"

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo
El Mundo

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo

La Uefa busca una figura respetada y unificadora para reemplazar a Infantino
Ovación

La Uefa busca "una figura respetada y unificadora" para reemplazar a Infantino

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador
Información General

México: un árbitro murió tras un golpe en el ring y arrestaron al luchador

El fabricante de Fiat y Peugeot evalúa cerrar sus plantas en Argentina
Economía

El fabricante de Fiat y Peugeot evalúa cerrar sus plantas en Argentina

Ya hay comprador para la producción de biorrefinería de San Lorenzo
Economía

Ya hay comprador para la producción de biorrefinería de San Lorenzo

Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez
Policiales

Preventiva para el detenido por el crimen de una mujer en Capitán Bermúdez

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol
La Ciudad

Barrio Martin: rompieron un caño de gas mientras sacaban un árbol

El río Paraná subió 74 cm en un mes en Rosario y anticipan otra crecida
La Ciudad

El río Paraná subió 74 cm en un mes en Rosario y anticipan otra crecida

Un preso escapó de una comisaría: estaba escondido en el techo de un panteón
Policiales

Un preso escapó de una comisaría: estaba escondido en el techo de un panteón

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste
La ciudad

Dos hombres heridos tras ser atropellados por un auto en zona oeste

Dos niños hospitalizados tras caer un árbol sobre dos viviendas en Villa Banana
La ciudad

Dos niños hospitalizados tras caer un árbol sobre dos viviendas en Villa Banana

Ley de discapacidad: piden cambios en el proyecto oficialista
La Ciudad

Ley de discapacidad: piden cambios en el proyecto oficialista

Soy una víctima más, dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos
La Ciudad

"Soy una víctima más", dijo el chofer condenado, a 20 años de la tragedia de Ecos

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme
Policiales

Derribaron dos búnkeres de barrio Industrial tras la imputación a Fran Riquelme

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos
Policiales

Subcomisario cobró coimas por 1.487 verificaciones irregulares de autos y motos

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia
La Ciudad

Fiesta de Colectividades: fechas, stands y qué pasará con la lluvia