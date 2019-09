Un regreso muy informal

La igualdad ante Unión pertenece al pasado. Es momento de pisar firme en la actualidad para poder mirar con optimismo hacia el futuro. Racing está a la vista. Y viene en alza. Por eso el plantel canalla arrancó ayer la puesta punto desde el campamento que tiene en Arroyo Seco. La primera sesión fue informal, ya que Central recién deberá presentarse por los porotos el próximo domingo en el Gigante con la idea de cortar con un necesitado triunfo la racha de cinco empates seguidos.

La práctica de fútbol recién sería el jueves. Pero tal vez mañana Diego Cocca ya pruebe las piezas que pondría ante el equipo del Chacho Coudet en Arroyito. O al menos haría un ensayo como para ir analizando los restantes pasos a seguir.

Sobre todo por el flojo rendimiento que mostraron varios jugadores ante el tatengue. Claro que también hay otros nombres que son claves o no tienen reemplazo en la actualidad, tales los casos del arquero Jeremías Ledesma, el lateral Emanuel Brítez, los volantes Fabián Rinaudo y Ciro Rius y el atacante Claudio Riaño. El resto deberá rendir examen en la semana para ver si estará desde el inicio ante el representativo de Avellaneda.

Esperan para oficializar a Iván Moreno

Iván Moreno y Fabianesi está trabajando en las inferiores desde hace varios meses. La labor es coaching ontológico. Sin embargo, las autoridades aún no oficializaron al Gallego por diversos motivos. La idea inicial era presentarlo en sociedad en agosto pasado, pero se postergó. Según las voces consultadas, aún no se lo blanqueó “porque cuando estaba en Colón festejó un gol haciendo el clásico torero y además declaró en su momento que el sabalero era su club en el mundo”, y eso no cayó bien en el mundo auriazul. Más allá de eso, su aporte en juveniles es muy valorado.