Un ex que busca salvar a otro ex

Guillermo "Pol" Fernández pasó prácticamente sin pena ni gloria por Arroyito. No vino de paseo pero no aportó mucho cuando le tocó defender la camiseta canalla bajo el ala de Miguel Angel Russo. Luego fue a Godoy Cruz y se destapó. Fue por eso que el Chacho no dudó en sumarlo a Racing. El DT barrió a varios apellidos tras la derrota copera ante River y le confió para hoy la titularidad al volante ofensivo, quien será una especie de usina y referente a la hora de marcar el desequilibrio y mantener en su banca al cuestionado entrenador. En tanto, los también ex canallas Alejandro Donatti y Nery Domínguez estarán entre los suplentes albicelestes.

Fernández pasó a ser ahora como una especie de niño mimado por Coudet. Será como un talismán porque el DT confía en su capacidad de resolución y conducción para dar ese golpe certero que tanto necesita el local. Máxime aún ante su gente, que no está dispuesta a poner la mejilla una vez más pese a que frente a sus narices estará el contundente Central.

Dependerá de cómo se levante el ex canalla también. Habrá que ver cómo responde ante la ebullición del Cilindro, que no será apto para cardíacos. El Chacho se jugó la carta fuerte con el ingreso de Pol (ingresó en el 0-3 ante River, por Copa Libertadores), de eso no hay dudas.

A la vez, para Alejandro Donatti y Nery Domínguez tampoco será un domingo más. Los dos estarán entre los suplentes racinguistas por disposición táctica. Aunque seguirán el encuentro con el corazón medio partido por su pasado reciente. Claro que para el volante central será más particular por su condición de hincha de verdad.