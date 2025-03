Un ex-Central habló de salud mental: "Me diagnosticaron depresión avanzada" Alejandro Donatti, que pasó por Arroyito en 2013/16, relató la situación que atravesó durante su estadía en San Lorenzo. 13 de marzo 2025 · 15:13hs

Alejandro Donatti en su paso por Central, lugar tuvo buenos rendimientos con la camiseta auriazul. En San Lorenzo la pasó mal.

El paso de Alejandro Donatti por Central tuvo diferentes situaciones, gratas y otras no tantas. El defensor tuvo un buen rendimiento y dejó una huella en su estadía en la entidad, desde lo futbolístico, pero quizás no tanto y con opiniones divididas después de que se fuera. Pero en San Lorenzo no le fue del todo bien y contrario a lo que esperaba, tan es así que se produjo un fuerte quiebre en la relación entre el hincha y el jugador. "Me diagnosticaron depresión avanzada", reconoció el ex-Central.

Después de su salida de la entidad de Boedo en 2022, el defensor rompió el silencio y en diálogo con TNT Sports abrió su corazón para contar lo duro que fue su paso por el club. "Después de San Lorenzo no quedé bien de la cabeza, por eso me alejé del fútbol. Me diagnosticaron depresión avanzada", sostuvo el exdefensor que fue sondeado en un momento para que regresara al club.

Y, siguiendo con el preocupante tema, agregó: "Mis viejos no sabían, la única que sabía era mi mujer y lloraba y lloraba, tenía trabada la cabeza y no quería saber nada. Tuve que llamar al psicólogo del club porque sentía miedo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1899937395186749861&partner=&hide_thread=false "MIS VIEJOS NO SABÍAN, LA ÚNICA QUE SABÍA ERA MI MUJER QUE LLORABA Y LLORABA"



El testimonio del Flaco Donatti sobre el difícil momento que vivió cuando era jugador de San Lorenzo.#TNTFútbol #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jOFR4FxwXY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2025 Sin críticas a San Lorenzo A pesar del duro momento que lo tocó vivir, Donatti -estuvo en el Canalla en 2013 a 2016- aclaró que "no voy a hablar mal del club por respeto a mi viejo y gente que trabaja ahí. Yo iba con una ilusión porque era simpatizante del club y de que cambie todo, pero salieron las cosas mal. Dolió porque le quería dar esa alegría a mi papá, yo sabía como estaba el club cuando llegué y nadie entendió el por qué me fui".

>>Leer más: Donatti: "Lo de Central era una etapa que se cumplió, era hora de cambiar de aire" Las dudas sobre el exCentral "Algunos dirigentes, compañeros y el cuerpo de psicólogos me llamaban todos los días, pero hay otros que no y quedaba como que yo no me quería presentar a entrenar. Yo presenté todos los certificados y los medicamentos que tenía que tomar", relató con el fin de aclarar la situación que le tocó atravesar. >>Leer más: Hay que ser más bicho en la cancha y si hace falta una patadita,hay que darla" ¿Por qué eligió contar lo vivido? El Flaco aclaró que se animó de relatar esta situación privada porque "con mi experiencia espero ayudar a alguien que no habla como hacía yo, que se cierra".