Un derby cada vez más rosarino

Los clubes más poderosos del planeta siguen posando su atención en futbolistas de la exquisita cantera rosarina. Ahora los ojos de los tanques Barcelona y Real Madrid están enfocados en el crack Giovani Lo Celso, el extraordinario número diez que surgió en Rosario Central y ahora brilla en el Betis español, adonde llegó a préstamo de PSG de Francia. Este interés no hace más que certificar que Rosario sigue siendo una de las fábricas de jugadores más importantes del mundo. Y como el Barsa se acostumbró a disfrutar de la magia del también rosarino Lio Messi ahora quiere asegurarse para el futuro los lujos de Gio. En este sentido no quiere quedarse atrás Real Madrid y por ello también va a la carga por el ex canalla. Justamente hoy ambos clubes se medirán en el derby español por el pase a la final de la Copa del Rey, luego del empate 1 a 1 en el partido de ida.

En la antesala del derby de hoy por la Copa del Rey y del duelo que también protagonizarán el sábado por la liga, la prensa española ayer anticipó la "batalla" que Barcelona y Real ya están afrontando por un fichaje resonante del próximo verano europeo. Porque se filtró que ambos equipos están haciendo gestiones por el mediocampista rosarino del Betis, Giovani Lo Celso, que actualmente juega cedido a préstamo por el PSG, pero por el que el club bético tiene una opción de compra para el próximo verano fijada en 25 millones, que rebajaría a 22 por los tres que el Betis ya adelantó por la cesión de Jesé.

En España aseguran que los catalanes pretenden reforzar su plantel con Lo Celso, que a los 22 años se ha convertido en una de las revelaciones de la liga y ya está en gestiones para lograr el objetivo. Pero hay más. Porque Real Madrid también piensa poner toda la carne al asador para hacerse de los pases filtrados y los goles de Gio.

Ambos equipos están dispuestos a incluir a jugadores para que prospere la negociación. Uno de los dos clubes se quedará con Gio, la nueva joya del fútbol mundial. Incluso el rosarino tiene todos los boletos para ser parte de la selección argentina en la próxima Copa América de Brasil a mitad de año. Claro que si hay una venta Central cobrará derecho de formación y podría hacerse de una buena suma de dinero.

Más allá del interés por Lo Celso, hoy Barcelona, con el astro Leo Messi, visitará a su clásico rival Real Madrid, dirigido por el rosarino Santiago Solari, por el pase a la final de la Copa del Rey y luego del empate 1 a 1 en el partido de ida.

La revancha de la semifinal de la Copa del Rey se jugará en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid y comenzará a las 17. El equipo catalán asume el compromiso como favorito a pesar de su condición de visitante principalmente porque tiene a Messi encendido, su carta ganadora.

La Pulga convirtió tres goles el sábado pasado en la victoria ante Sevilla por la liga española, que permitió a Barcelona mantener la distancia como puntero sobre sus seguidores y alcanzar el hat-trick número 50 en su carrera: 44 con el club español y seis con el seleccionado argentino.

Messi marca el ritmo de Barcelona e irá por más gloria ante el clásico rival. De hecho es el máximo goleador histórico del superclásico español con 26 goles (15 de ellos en el Bernabeu), aunque no le marcó por Copa del Rey, la única cuenta pendiente.

Real Madrid llega con una crisis incipiente, con Solari como equilibrista entre tantos egos de un plantel que transita la primera temporada sin el astro portugués Cristiano Ronaldo.

"La palabra asustar no existe para el que compite en el fútbol. Los que competimos le ponemos el corazón, el físico, saliendo a dar batalla para ganar cada partido. El futbolista siempre disfruta de la competición", expresó Solari sobre los dichos del juvenil brasileño Vinicius Jr. en referencia a la figura de Messi y "el temor" que despierta en los rivales.

Barcelona es el máximo ganador de la Copa del Rey con 30 títulos y se impuso en las últimas cuatro ediciones. En tanto, Real Madrid se consagró campeón en 19 oportunidades.

Hoy, por el gol de visitante en la ida, al Real le alcanzará con el empate sin goles para avanzar. Otra vez frente a frente Barcelona y Real Madrid, también los rosarinos Messi y Solari, con el plus de que ambos clubes ya pujan por sumar a Lo Celso para la próxima temporada. Un derby con sello bien rosarino.