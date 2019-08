Un auspicioso puntapié inicial en la era Kudelka

Newell’s comenzó el semestre de manera auspiciosa y no hay dudas de que el mensaje de fútbol ofensivo para atacar y de intensidad a la hora de recuperar que pregona el entrenador Frank Kudelka está prendiendo en el plantel leproso. Hasta el momento los rojinegros, entre amistosos y partidos oficiales, disputaron 8 encuentros y el saldo es de cinco victorias y tres empates, sin conocer la derrota aún. Es más, los leprosos anotaron 9 goles y recibieron apenas 1. Claro que se trata apenas del inicio de un camino empinado como es el que tendrá que transitar el club del Parque para recomponer el flaco promedio. Es más, el sábado enfrente estará el durísimo escollo que es el Vélez que conduce el Gringo Heinze y sin dudas será una gran vara para medir el potencial del equipo de Kudelka. Por ahora el horizonte pinta despejado y la cosecha de puntos nunca se detuvo.

Fue el propio capitán leproso Maxi Rodríguez quien valoró el buen inicio de temporada, pero que enseguida aclaró que "si bien hay un plantel competitivo, todavía no se consiguió nada. Tenemos un lindo partido de visitante ante Vélez. Acá no te podés relajar nunca. Nos tenemos que hacer fuerte sobre todo cuando los resultados a lo mejor no se den como nosotros queremos”. Así, con el buen envión inicial la lepra busca seguir remontando la cuesta y hacer pie en tierra firme. Para ello sabe que la clave es sumar de a uno o de a tres puntos en pos de alejarse paulatinamente del pozo de los promedios.

Lo que sirve de base de flotación para lo que viene es la foja de servicios de la era Kudelka hasta el momento en el Parque, donde siempre el DT mantuvo una base titular. Newell’s comenzó la etapa de amistosos en la pretemporada el 29 de junio con el empate 1 a 1 ante Colón. La lepra alistó a Aguerre; Nadalín, Callegari, Fontanini, Bíttolo; Cacciabue, Requena, Denis Rodríguez; Maximiliano Rodríguez, Fydriszewski y A. Rodríguez. El gol rojinegro lo anotó el Polaco Fydriszewski y el único tanto que recibió Newell’s hasta el momento se lo convirtió Christian Bernardi, del sabalero.

Luego, el 6 de julio, con dos goles de Luis Leal, Newell’s superó 2 a 0 a Godoy Cruz. Jugaron: Aguerre; Nadalín (Angelo Gabrielli), Callegari, Gentiletti, Bíttolo; Cacciabue, Requena, Denis Rodríguez (Aníbal Moreno); Leal, Fydriszewski y Alexis Rodríguez.

A continuación, el 13 de julio, hubo un empate 0 a 0 ante Defensa y Justicia. Y los rojinegros alistaron a Aguerre; Gabrielli, Callegari, Gentiletti, Bíttolo; Cacciabue, Requena, Denis Rodríguez; Maxi Rodríguez, Fydriszewski y Alexis Rodríguez.

Después, el 17 de julio, Newell’s superó 1 a 0 a Independiente, con gol de Alexis Rodríguez. Jugaron: Aguerre; Gabrielli, Callegari, Gentiletti, Bíttolo; Cacciabue, Requena, Formica (59’ Denis Rodríguez); Maxi Rodríguez (64’ Gambarte), Fydriszewski y Alexis Rodríguez.

Posteriormente, el 20 de julio, para cerrar la ronda de amistosos de pretemporada, Newell’s y Atlético de Rafaela igualaron en cero. Los once leprosos: Aguerre; Nadalín, Lema (41’ Callegari), Gentiletti (31’ Fontanini), Bíttolo (31’ Báez); Cacciabue (44’ Denis Rodríguez), Braian Rivero, Nicolás Castro; Leal, Albertengo y Gambarte.

El 28 de julio llegó el turno del debut oficial por la Superliga ante Central Córdoba de Santiago del Estero y fue victoria 2 a 0, con goles de Alexis y Albertengo. El equipo: Aguerre; Nadalín (74’ Gabrielli), Lema, Gentiletti, Bíttolo; Cacciabue, Julián Fernández, Mauro Formica (81’ Denis Rodríguez); Alexis Rodríguez, Fydriszewski (61’ Albertengo) y Maxi Rodríguez. Allí el Polaco emigró a préstamo a Antofagasta de Chile.

En el parate por las elecciones, el 9 de agosto, hubo un amistoso ante Central Córdoba, con victoria rojinegra 1 a 0, con gol de Bíttolo. Los once: Ibáñez; Nadalín, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Fernández, Villarruel y Denis Rodríguez (Leal); Alexis Rodríguez, Albertengo y Formica.

Y en la vuelta de la Superliga, por la tercera fecha tras la suspensión de la segunda ante Independiente, el 17 de agosto, Newell’s venció 2 a 0 a Unión, con goles de Nadalín y Albertengo. El equipo: Aguerre; Nadalín, Lema, Gentiletti, Bíttolo; Cacciabue, Julián Fernández, Mauro Formica (78’ Denis Rodríguez); Alexis Rodríguez (81’ Salinas), Albertengo y Maxi Rodríguez (89’ Villarruel). Estos once se perfilan para visitar el sábado a Vélez y extender la buena racha.