Un arquero santafesino tuvo una actuación horrorosa en el comienzo de LaLiga en España

Cometió dos errores increíbles que terminaron en goles del equipo rival y además fue expulsado antes de que termine el primer tiempo

LaLiga española está en marcha. El campeonato ibérico comenzó este viernes con el partido en el que Rayo Vallecano derrotó por 3 a 1 a Girona de visitante. Sin embargo, la nota saliente la dio un arquero santafesino que alguna vez fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina.

Se trata de Paulo Gazzaniga, un futbolista nacido en Murphy que hizo toda su carrera en equipos de Europa y desde 2023 está en el Girona, en España.

Gazzaniga jugó un partido para el olvido, cometió dos errores groseros que terminaron en goles del Rayo y después vio la tarjeta roja.

Los increíbles errores de Paulo Gazzaniga

En el primero de sus errores, Gazzaniga quiso dar un pase que fue interceptado por un rival y terminó en gol, y en el otro cometió un penal grosero cuando quiso enganchar para salir jugando frente a un rival, este adivinó su intención y no le quedó más remedio que bajarlo dentro del área. La jugada terminó en penal y expulsión del argentino.

El arquero nacido en Murphi hace 33 años fue convocado por Scaloni a la selección para dos partidos amistosos frente a la selección de México jugados en noviembre de 2018.

En el segundo de esos choques, Gazzaniga ingresó desde el banco en reemplazo de Jerónimo Rulli en el estado Malvinas Argentinas de Mendoza. Ese día, Argentina ganó 2 a 0 con goles del rosarino Mauro Icardi y de Paulo Dybala.