Turismo Nacional: sin finales por las intensas lluvias

El Turismo Nacional tenía todo para redondear un gran domingo. La competencia más vibrante del deporte motor hizo base en el emblemático autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y esperaba brindar un gran espectáculo. Pero no. Las lluvias no cesaron y no hubo más remedio que determinar la suspensión de las finales de la 9ª fecha de la Clase 2 y Clase 3 previstas para esta jornada en el trazado porteño. Si bien se intentó postergar la largada, lo concreto es que la espera fue en vano porque el agua no cedió. Eso sí, hay que destacar que lo único que pudo realizarse con asfalto bien mojado y con retrasos en los inicios fueron las tres series en la divisional mayor, y dos vueltas en la categoría menor a la hora de la carrera final.