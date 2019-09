Triunfo del alternativo

La mañana de ayer le sirvió a Diego Cocca para analizar el rendimiento de otros tantos jugadores que no venían teniendo minutos e indudablemente les hace falta rodaje futbolístico. De hecho, con esa finalidad el cuerpo técnico armó el partido amistoso frente a Central Córdoba, en el que el canalla se impuso por 3 a 2, según consignó la página oficial, ya que el ensayo fue a puertas cerradas. La presencia más notoria en ese equipo fue la de Diego Zabala (hasta aquí titular en todos los partidos), pero más allá del caso puntual del uruguayo se destacaron las presencias de Néstor Ortigoza, Nicolás Colazo y el arquero Josué Ayala, quienes habitualmente ocupan un lugar en el banco de relevos. También participaron Rodrigo Villagra y Agustín Allione (autor de uno de los goles).

Fueron 70 minutos (dos tiempos de 35’) en los que el DT canalla pudo ver en acción al resto de los jugadores, entre los que estuvieron, además, unos cuantos juveniles.

En esta historia el nombre de Ortigoza es uno de los de mayor trascendencia, aunque se sabía que formaría parte del amistoso. Es que el técnico prácticamente no le dio chances en lo que va del torneo. Sólo lo hizo ingresar algunos pocos minutos en el empate ante Patronato y en el último partido (ante Unión) ni siquiera integró el banco de suplentes por una molestia, según se informó, en el tendón de Aquiles derecho.

Por supuesto que las consideraciones futbolísticas o de rendimiento quedaron en poder exclusivo del entrenador, que fue quien ordenó que el ensayo sea a puertas cerradas.

Allione también tuvo chances de jugar, al igual que Colazo y Villagra, este último con una sola convocatoria entre los 18, el pasado fin de semana. Quedó en evidencia además que en la consideración del técnico Jonás Aguirre perdió bastante terreno. El volante zurdo, que ingresó contra Colón pero después nunca más volvió a estar entre los 18, ayer fue suplente e ingresó recién en el segundo tiempo.

Hay algún mínimo de chances de que Cocca pueda probar con alguno de estos futbolistas en la práctica de fútbol de hoy en el Gigante, pero al menos ayer logró darles minutos en cancha y evaluarlos. De todos estos nombres saldrán los integrantes del banco de relevos para el domingo.

Canallas y charrúas

Según lo que informó la página oficial de Central, el amistoso fue 3 a 2 sobre Central Córdoba, con goles de Allione (8’), Nahuel Castro (30’) y Fernando Godoy (59’). Para el charrúa anotaron Yassogna (5’) y Herrera (69’).

Central: Ayala; R. González (Godoy), Ojeda, Almada y Colazo (J. Mazzaco); A. Marinelli, Ortigoza, Villagra y Zabala (J. Aguirre); Allione y N. Castro (F. Sarco).

C. Córdoba: Giroldi (L. Rodríguez); Trejo (M. Saucedo), J. Casini, L. Esquivel (A. Biñale), C. Sgotti; L. Lazo, F. Ferrari (L. Cantarelli), L. Bracco (F. Herrera), G. Tedesco (A. Raimundo); C. Yassogna y L. Ceresetto (M. Cavenatti).