Tremenda final en Toay y victoria pospodio de Joel Gassmann

"No tengo nada que perder, así que me voy a jugar todo". Esas fueron las palabras del que se llevó todo de Toay, la décima cita de la temporada que en realidad fue la novena por la suspensión anterior de Buenos Aires. Y Joel Gassmann cumplió. Hizo pole, serie más rápida y carrera. Pero los números no dijeron todo, ya que nada le fue fácil, luchó en la batería y en la final como un león y se fue pensando que no todo está perdido. Es más, Gastón Iansa lo superó dos curvas antes del final y llegó antes a la bandera a cuadros, pero hubo un toque ilegal que le valió el recargo que lo devolvió al segundo lugar. Así, el entrerriano de Crespo sumó su segunda victoria en la temporada (en la anterior, en Comodoro Rivadavia). Mientras, el que llegó como líder, el excampeón José Manuel Urcera, quedó afuera de carrera a poco del final por la transmisión, dejándole la cima al compañero de Gassmann, Jerónimo Teti y a Leonel Pernía, que siguió especulando con el lastre y casi en la línea de sentencia bajó del 4° al 6° lugar para no sumar kilos.