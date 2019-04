Esta vez no hay vuelta atrás. Newell's Old Boys a través de su cuenta de Twitter confirmó que Héctor Bidoglio no es más el entrenador de la primera división.

Si bien era esperable la salida del entrenador tras la dura derrota que ayer sufrió el equipo rojinegro en el Coloso, se aguardaba que el club confirmará esta definición puesto que en otras dos ocasiones -en diciembre de 2018 y cuando cayó ante Villa Mitre por Copa Argentina- el final de Bidoglio era un hecho y después no se concretó.

El vicepresidente Cristian D'Amico había dicho la semana pasada que Newell's iba a contratar otro entrenador y que Bidoglio se quedaba durante la Copa de la Superliga. Pero ayer la Lepra perdió 3 a 1 de local, quedó afuera y ya no tiene obligaciones oficiales.

"El Club Atlético Newell's Old Boys informa que este lunes Héctor Bidoglio dejó su cargo como director técnico de nuestro primer equipo, luego de acordarse la finalización del vínculo en una reunión realizada por la mañana en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa", expresa en la página oficial.

El debut de Bidoglio como entrenador rojinegro ocurrió el 30 de noviembre de 2018, con 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas en la Superliga.

Embed Héctor Bidoglio dejó su cargo al frente del equipohttps://t.co/0nX4N5xydY pic.twitter.com/XABHM0zwVx — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 22 de abril de 2019





La institución del Parque destacó que mientras Bidoglio fue técnico "se produjeron los debuts en primera división de Francisco González, Aníbal Moreno, Juan Pablo Freytes y Juan Manuel Requena, además de la consolidación como profesionales de Facundo Nadalín, Stefano Callegari, Braian Rivero, Jerónimo Cacciabue y Alexis Rodríguez".

"La comisión directiva del club valora la actitud que tuvo Héctor Bidoglio al tomar las riendas del equipo en un difícil momento, haciéndose cargo de la situación junto a su cuerpo técnico, y en la reunión de este lunes le dejó en claro que Newell's es su casa y tiene las puertas abiertas para sumarse a la estructura de divisiones juveniles, si así él lo desea", cierra el comunicado.