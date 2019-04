La danza de los sucesores para la Lepra

La eliminación de Newell's de la Copa Superliga representó el final del ciclo de Héctor Bidoglio en la conducción técnica del primer equipo. El DT todavía con "las sensaciones negativas" por la derrota, manifestó que "este plantel necesita jugadores de jerarquía en todas las líneas" para la próxima temporada, en la que habrá que jugar por mantener la categoría. Claro que ahora todas las energías de la dirigencia estarán en contratar al nuevo conductor y allí hay dos nombres prioritarios y, a la vez, dos opciones. En el lote de vanguardia del interés están Gabriel Heinze (Vélez) y Sebastián Beccacece (Defensa y Justicia). Mientras que Ricardo Zielinski (Atlético Tucumán) y Frank Darío Kudelka (de último paso por Universidad de Chile), también están en la carpeta como alternativas potables.

Hay que decir que el entrenador saliente Bidoglio ayer manifestó que jugadores de la talla de Maxi Rodríguez y Aguerre tuvieron "puntos altos" en la temporada, pero les "faltó compañía, como así a los chicos". Es que considera que los juveniles leprosos tienen cualidades, pero requieren de otra clase de respaldo. "Les dimos la posibilidad a chicos con futuro, pero ellos se van a potenciar con otros que le faltan a este plantel", dijo tras la derrota.

"Está claro que los chicos tienen calidad, pero todos juntos no están para pelear en este momento. Este plantel necesita varios jugadores de jerarquía en todas las líneas, y así los chicos se van a potenciar más", agregó. Bidoglio confía en que Newell's "va a salir de este momento, porque hay una buena camada de jugadores, que necesitan rodearse de jerarquía".

Si bien se sabía que su ciclo culminaba con la participación de Newell's en la copa, el entrenador lo ratificó. "Ese tema fue muy claro. Los directivos están diciendo que hablan con otros entrenadores y lo mío culminó en esta copa", aclaró.

Bidoglio dirigió a Newell's 12 partidos en Superliga, logrando 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Además quedó eliminado en la Copa Argentina (1-2) ante Villa Mitre. Y en la Copa Superliga venció a Gimnasia 1 a 0 en el bosque y luego cayó ayer 3-1 en el Coloso.

Pero ahora empieza una nueva etapa. Los DT apuntados son Gabriel Heinze y Sebastián Beccacece, conductores tácticos de Vélez y Defensa y Justicia, respectivamente, ambos aún con partidos por delante en sus equipos en este semestre y a los que se les termina el vínculo el 30 de junio. La lepra irá a la carga recién cuando ya estén desobligados de sus clubes y allí testeará si alguno de los dos tienen chances reales de desembarcar en el Parque. El dato positivo, no menor por supuesto, es que ya conocen el interés de Newell's por sumarlos y ninguno avisó que no está dispuesto al menos a escuchar el ofrecimiento. Y otro punto a destacar es que a ambos se les ofrecerá un proyecto a largo plazo. En tanto, Zielinski y Kudelka por ahora son las primeras alternativas. El Ruso está ocupado pero no seguiría en Tucumán. El otro espera ofertas.