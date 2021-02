Tras la derrota ante Vélez, Frank Kudelka dejó un claro mensaje a la dirigencia

Nacho, llanero solitario. Scocco disputa la pelota con el peruano Abram y atrás mira Gianetti. Nacho no gravitó en el juego.

“Se ha gestionado mucho y me consta, pero los tiempos nos apuran. Si los jugadores llegan cuando empieza el campeonato, viene otra etapa, que ellos conozcan al plantel porque no pueden entrar y al otro día jugar”, dijo Frank Kudelka tras la derrota 1-0 ante Vélez. Una frase que deja mucha tela para cortar, porque el grueso de los refuerzos llegaron en la última semana y los últimos que arriben lo harán ya con el torneo en marcha. Más allá de que agradeció el esfuerzo de la dirigencia, el mensaje entre líneas habla de que no quedó muy conforme con el mercado de pases. Al menos con la forma.