Bajo las órdenes del Patón Bauza, el plantel de Central completó esta mañana otra jornada de trabajo físico y futbolístico como parte de la preparación para la Superliga que arrancará en agosto. Tras el entrenamiento, Leonardo Gil habló en conferencia de prensa en el predio que el equipo auriazul posee en Arroyo Seco.

El volante destacó que el primer objetivo que les pidió el entrenador es "estar bien ordenados en lo táctico para ir mejorando en lo defensivo", y recordó: "En la temporada pasada nos convirtieron 41 goles y es un promedio muy alto".

"Nuestro compromiso es apuntar a ese orden, no solamente pensando en los que defienden, sino todos, desde el número 9 al arquero", afirmó Gil.

Respecto a la posibilidad de que se incorporen más jugadores, dijo: "Nosotros tratamos de hacer lo mejor y cuando viene un compañero nuevo, si es que llega, es para sumar o mejorar".

Gil explicitó el esquema de trabajo que propone Bauza. "Con el sistema que estamos jugando, que es 4-4-2, hay una función muy importante que es la del doble cinco, que le da equilibrio y una cuota en la ofensiva", detalló el mediocampista canalla.

En ese sentido, señaló que en el medio está "trabajando muy bien" con Néstor Ortigoza. "Es un jugador muy inteligente y todos sabemos cómo juega, el manejo de la pelota que tiene", señaló.





Además, recordó que no fueron fáciles su desembarco en Central. "Los primeros meses me costaron mucho. Nunca dejé de tratar de mejorar día a día, pero uno cuando va creciendo en la carrera y se va encontrando con clubes cada vez más grandes, la vara se pone más alta y se pone todo más difícil", se confeso Gil, y agregó: "Hoy me encuentro con mucha confianza, mucho más maduro y creo que me va a servir para darle lo mejor al equipo en este torneo".

El mediocampista fue crítico respecto de su rendimiento y admitió que los remates al arco son "una cuenta pendiente". En ese sentido, admitió: "Son muy pocos los remates, quizás pasa por estar un poco retrasado, eso me aleja del área, pero trataré de patear más y hacer mi primer gol con la camiseta de Central".

Por último, Gil habló del momento que atraviesa Central en la previa del proceso electoral. "Somos conscientes de la etapa en la que estamos, son elecciones para el club pero nosotros siempre nos mantenemos al margen. Esta dirigencia siempre nos ha dado todo lo posible desde que estoy, siempre han hecho las cosas muy bien con nosotros", manifestó.

"Pienso que entre los que se postulan y los que están, siempre quieren lo mejor para Central. En lo personal me encontré con un Club muy ordenado, con unas canchas en muy buen estado. Somos unos privilegiados, no todos los clubes están así con la infraestructura", cerró.