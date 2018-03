Torres: "Trato de gambetear hacia el arco rival"

Joaquín Torres fue la gran figura leprosa en la victoria del lunes último ante San Martín de San Juan y anotó un gol en el estreno de Omar De Felippe como DT rojinegro. Encarador, atrevido y determinante en los metros finales de la cancha, el volante ofensivo del club del Parque espera con optimismo el partido de hoy ante Argentinos, porque "la idea es volver a sumar los tres puntos". Está claro que además es uno de los jugadores vendibles de un plantel que seguramente sufrirá la partida de algunos futbolistas en el próximo receso para oxigenar las flacas arcas de la tesorería. "No me vuelvo loco por una venta o por los rumores que se corren sobre una transferencia. Yo estoy muy bien en Newell's", le confió Torres a Ovación, en la antesala del partido de este mediodía ante el Bicho.

¿Cómo fue la semana posterior al gran triunfo ante los sanjuaninos?

Fue una semana más tranquila, con mejor clima en el grupo. Es obvio que después de una victoria se hace un poco más fácil llevar la semana. Estoy muy contento de que el equipo haya vuelto al triunfo y también por haber hecho un gol.

Fue tu primer gol de cabeza en primera.

Sí, es el primero. Fue un cabezazo donde quedé sin ángulo. Entraba en velocidad por el segundo palo, vi un hueco, traté de apuntar ahí y por suerte la pelota entró en el arco.

¿Qué fue lo que te pidió De Felippe? Se te vio muy participativo en el juego.

A todos nos pidió ser agresivos e ir para adelante. Esto a mi juego lo favorece. Soy un jugador que trato de ser muy vertical y gambetear derecho hacia el arco rival. Así que me sentí con confianza y lo pude hacer de buena forma. En las gambetas mano a mano sentía que podía eludir a mis marcadores.

Estás compartiendo el equipo con jugadores ofensivos y de buen pie como Sarmiento, Fértoli y Leal. ¿Te favorece tener este tipo de compañía?

Seguro. Los tres son grandes jugadores que intentan tener la pelota al pie. La idea es juntarnos y entre todos nos potenciamos.

¿Qué jugador de tu puesto ves como modelo y tratás de imitar en los movimientos?

Del fútbol argentino no tengo muchos jugadores como referentes. No trato de copiarle a ninguno. Sí está claro que cuando empezó Leo Messi jugando por derecha lo miré mucho, siempre salvando las distancias, porque lo miro más para disfrutar que para copiarle. Es imposible hacer lo que él hace con la pelota.

¿En qué sector de la cancha te sentís más cómodo?

Me siento muy cómodo jugando por la derecha, porque me permite encarar para adentro.

¿Qué te dejó el paso de Llop, ya que te dio un lugar en la primera y qué evaluación haces de su gestión?

El Chocho fue el técnico que me dio confianza en primera, me dejó muchas enseñanzas y la posibilidad de sumar muchos minutos. Le estoy muy agradecido a todo su cuerpo técnico. Y seguro que merecimos más puntos, pero lamentablemente no los conseguimos.

A los habilidosos, los marcadores les pegan bastante, ¿como manejás esta situación?

Ya estoy acostumbrado a las patadas. En inferiores o en reserva me pegaban bastante. Por eso no tengo ningún problema.

¿Qué objetivo tiene el grupo de acá hasta la finalización del torneo?

El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posible. La idea ahora es ganarle a Argentinos. Después viene Tigre al Coloso y la intención es también triunfar en casa. Y además tenemos que afrontar la Copa Sudamericana. Tenemos equipo para salir adelante. Está claro que un torneo internacional es muy lindo de jugar y esperemos poder avanzar en la competencia (el primer cruce es ante Atlético Paranaense de Brasil).

¿Cómo manejabas la ansiedad en los partidos que no te tocó ser titular?

Trato de manejarlo con tranquilidad. Es obvio que el jugador siempre quiere ser titular, pero eso te lo ganás en los partidos y en la semana. No me bajoneo si me toca salir del equipo. Siempre trato de mejorar y entregar lo mejor en los minutos que estoy dentro de la cancha.

Newell's es un club vendedor y tu apellido está entre los jugadores vendibles, ¿cómo tomás esta situación, te gustaría alguna transferencia rápida o tu idea es quedarte un tiempo largo en el club?

Mi intención es tratar de hacer las cosas bien y no me vuelvo loco por una venta o por los rumores que se corren. Yo estoy muy bien acá y voy a tratar de hacer lo mejor posible partido a partido. Y se verá qué pasa en el futuro. Estoy muy bien en Newell's.