Torneos de tenis Cosat e ITF: Tomás Re confirmó el protagonismo de la FST y se consagró campeón del ITF J60

En Villa María se disputaron un torneo Cosat G3 y un ITF J60, donde estuvieron en juego las copas El Ombú y El Sauce

20 de agosto 2025 · 16:19hs
Tomás Re

Tomás Re, ganador del ITF J60 de tenis en Villa María y su entrenador, Matías Urchipía

La ciudad cordobesa de Villa María fue el centro de dos competencias internacionales de tenis para menores, que se disputaron con una importante participación de los representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

e trató de la Copa El Ombú que puso en disputa una etapa de la gira de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) G3 y un ITF J60 y de la “Copa El Sauce” que también combinó torneo un Cosat G3 y un ITF J60, en este último certamen, el rosarino Tomás Re se consagró campeón, reafirmando el protagonismo de los jugadores de la región.

De los campeonatos de Cosat participan varones y mujeres en las categorías de sub-14 y sub-16 y toman relevancia debido a que son la plataforma inicial para que los juveniles sudamericanos compitan en el nivel más elevado, sumen puntos de ranking, accedan a giras en Europa y comiencen a proyectar una carrera profesional.

Al rotar sus sedes por distintos países como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, se fomenta la integración y el crecimiento del tenis de menores en toda la región.

Oportunidades importantes en el tenis

Por su parte, las competencias J60 son importantes porque representan la puerta de entrada al ranking mundial juvenil ITF, permiten a los jugadores sub-18 sumar sus primeros puntos internacionales, foguearse con rivales de otros países y comenzar el camino hacia los torneos de mayor categoría.

La FST celebró la notable participación y los destacados desempeños de sus representantes en las dos competencias disputadas recientemente, resaltando los títulos obtenidos, entre ellos el del rosarino Tomás Re, quien se consagró campeón en el ITF J60, quedando a partir de esta semana top 400 en el ranking mundial juniors.

En la Copa El Ombú, se destacaron en la etapa Cosat G3: en varones sub-14 Juan Ignacio Assi, finalista en singles, mientras que Manuel Paniagua alcanzó las semifinales, siendo ambos campeones de dobles. En la misma categoría, Valentino Sartori se metió en los cuartos de final en individuales y fue finalista en dobles. Por el lado de las mujeres, también en sub-14, Ana Vallejos Porta se quedó con el título de dobles. Mientras que en sub-16: Gregorio Boubila fue semifinalista en singles y Agustín Di Fulvio logró los cuartos de final. Por su parte Pilar Da Silva también alcanzó los cuartos de final en singles.

También protagonistas

Mientras que el ITF J60 se destacaron en varones: Francisco Formica que fue finalista dobles y por el lado de las mujeres: Joaquina Zapata fue semifinalista en individuales y Luana Cáceres que alcanzó los cuartos de final; ambas fueron finalistas en dobles.

En la Copa El Sauce, la FST también contó con una importante representación y grades actuaciones. En la fecha Cosat G3 en varones sub-14, Manuel Paniagua se consagró campeón en singles, Juan Ignacio Assi alcanzó las semifinales y ambos se quedaron en lo más alto del podio en dobles. Por el lado de las mujeres, en sub-14 Ana Vallejos Porta llegó a semifinales en individuales, mientras que Sara Schwank se metió en cuartos de final y Luz Villarruel obtuvo el título en dobles.

En sub-16, Pilar Da Silva fue finalista singles y campeona de dobles, por su parte Zaira Martínez alcanzó los cuartos de final en singles y finalista en dobles junto con Sofia Gabilanes. En tanto, en el ITF J60, Tomas Ré obtuvo el máximo galardón en singles y Luana Cáceres se metió en semifinales de individuales.

El tenis se sigue consolidando

La Federación Santafesina de Tenis se consolida cada vez más como una de las grandes instituciones de formación deportiva del país, no sólo por la cantidad de jugadores que nutren los distintos certámenes nacionales e internacionales, sino también por la calidad de sus desempeños. La participación en competencias de alto nivel como los torneos Cosat e ITF Juniors reafirma el trabajo sostenido en la detección y acompañamiento de talentos desde edades tempranas.

