Torneo Federal de básquet: Provincial cayó en Posadas y deberá remarla el viernes en el Bonilla

En el segundo cuarto Provincial no pudo sostener el ritmo y al llegar a la mitad Tokio se había estirado a 17 puntos y sería irreversible. Un doble del ingresado Gómez Platia al minuto marcó el inicio de casi siete minutos sin convertir hasta que Boccia volvió a hacerlo a poco más de 3 minutos para el cierre. No por nada Gustavo Lalima esta vez metió más recambio. Y al final logró equilibrar, pero solo para no perder por más. El primer tiempo cerró 50-34.