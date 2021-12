Tognarelli: "En la formación debe haber transparencia"

Antes de las elecciones. Nos reunimos y le interesó mi perfil. Le expliqué que en la formación tiene que haber mucha transparencia. En Newell’s nos encontramos con una gran cantidad de futbolistas. La iremos reduciendo con el tiempo porque todavía no conocemos el potencial que hay. Las categorías están superpobladas. Llegás a fin de año con 20 chicos que jugaron y otros 30 que no lo hicieron ni un minuto. ¿y cómo los evalúas a estos últimos? Si tenés menos cantidad le prestás más atención, los profesores pueden estarles más encima y se les pueden corregir un montón de cosas. Así los chicos llegarán con menores falencias a primera división. La técnica y todo lo que se refiere al fútbol se mejora con la repetición. Cuando tenés mucha cantidad eso lo perdés.

Sacando la cuarta división, en la que se juntan futbolistas de varias categorías, ¿cuál es el número óptimo en un plantel, de quinta hacia abajo, para atender las necesidades de AFA y de la Rosarina?

En quinta, jugando el mismo día, debés tener 40. Los otros planteles, que juegan sábado y domingo, 30 o 35. Así les das más posibilidades de que compitan. El chico que está todos los partidos en el banco de AFA tiene poca competencia y que lo haga en la Rosarina le da la chance de jugar que necesita. No hay que buscar resultados en inferiores sino una buena competencia. Al chico le das crecimiento con buena competencia. Si un chico más grande va a jugar a Rosarina contra otros más chicos, ¿dónde está la competencia? Yo prefiero formar. El fin es que el chico llegue a primera división.

¿Qué es lo que hay que transparentar, que antes mencionaste?

Todo. Los empresarios están, existen, eligen a los jugadores de AFA. Tiene que haber claridad con respecto a la situación de los chicos que entran y salen al club. No puede ser que haya pases que son un poco turbios. Pasa en todos los lugares y eso a mí no me gusta. Tenemos que volver a hacer un club creíble. Cuando hacemos un convenio con un club hay que cumplirlo.

¿No se estaban cumpliendo esos convenios?

No solo en Newell’s. A muchos clubes se les da el 15, el 20 o el 30 por ciento de un jugador para el caso de que llegue a primera y después no se cumple. Si el chico llega, bien merecido tiene ese porcentaje el club chico que lo formó. A mí me gusta que todas esas cuestiones se respeten.

¿No es difícil que haya transparencia existiendo tantos interés?

No. Depende de las personas. Es cierto que hay muchos más intereses de los que la gente cree.

No te importan los resultados, ¿pero eso no es el reflejo de que hay un potencial abajo?

No. Si jugás con chicos de 2001 en la cuarta y el rival lo hace con la 2003 porque los de 2001 están en primera, la ventaja deportiva la tenemos nosotros. El campeonato es bueno, motiva, pero después, ¿a quién proyectás? Es todo un poco engañoso. A todos nos gusta salir campeones y ser competitivos, pero lo mejor es hacer un buen fútbol y que haya una competencia pareja.

¿No te da un poco de miedo que la vara haya quedado alta con los resultados en los clásicos y en la tabla acumulada?

Lo que se busca abajo es formar, pero no me van a modificar nada los resultados. No creo que Central haya hecho demasiados problemas por perder los clásicos, porque ellos tienen una proyección de jugadores interesante. El trabajo de inferiores se ve cuando conseguís que haya jugadores en primera división. Cuando la primera se potencia con esos futbolistas de divisiones inferiores y después lo podés vender. El mío es un trabajo a cuatro años y me gustaría que el que siga continúe un proceso igual y con la misma gente.

Togna1.jpeg Celina Mutti Lovera / La Capital

¿En qué tiempo se verá el trabajo que realizan en inferiores?

Cuando no estemos acá. El trabajo lo va a usufructuar el que venga. Los chicos que yo veo en primera, Nicolás Castro y los otros, comenzaron cuando yo estaba subcoordinando en Newell’s. Y lo que nosotros vamos a plasmar ahora se va a ver cuando ya no estemos.

Es habitual que un nuevo coordinador llegue con su gente de trabajo, ¿habrá muchos cambios de entrenadores?

Los más cercanos, que llegaron conmigo, son Adrián Coria y Ariel Palena. Vamos a agregar dos o tres técnicos. Pero la idea no es cambiar tanto. Hay gente joven, que trabaja bien. A mí no me gusta dejar gente sin trabajo.

¿Hay que preparar al futbolista para jugar con distintos sistemas tácticos?

Eso se tiene que entrenar. Buscamos un modelo de juego, más allá del adversario, porque lo que intentamos en inferiores es el protagonismo, enfrentemos a Boca o River. Hay que ir a buscar los partidos y no defendernos, porque si no al chico le inculcamos que contra esos equipos hay que estar metidos atrás. Pero los sistemas hay que practicarlos. No hablo de la 7ª, 8ª y 9ª, pero sí de la reserva, 4ª, 5ª y 6ª. El año que viene habrá un día en que se trabajará separado con los defensores, volantes y delanteros. Y hay cuestiones específicas a corregir, como marcar. Hay chicos que no se perfilan para marcar, no anticipan. Hoy se hace mucha sombra, hasta en la primera división. En la actualidad el jugador madura a los 22 o 23 años, no como antes que lo hacía a los 19. Hay que saber esperarlo, porque los debut a los 19 años son muy contados con los dedos de una mano. Tissera (el delantero formado en Newell’s) lleva 12 goles. Explotó en Platense y encontró el lugar. Esto pasa con muchos jugadores.

¿Cómo debe ser el vínculo con el entrenador de primera?

Tiene que haber un contacto directo. Así trabajé en Rafaela con Sensini, con Astrada, con el Tata Martino en Paraguay. Si no cómo hacés para proyectar a los chicos. Lo mismo con el técnico de reserva. Debe existir un contacto fluido. No es una isla. Es lo mismo que con Damiani (coordinador de infantiles) en Malvinas. Tratamos de que haya una conversación abierta para equivocarnos lo menos posible.

¿Qué cosas heredás de la gestión anterior y cuál es tu impronta?

Hay buenos jugadores y un buen sistema de entrenamiento. Está todo encaminado. Quiero agregarle cosas puntuales para crecer un poco. No me gusta hablar de lo anterior porque debí haber compartido cada momento de ese ciclo para opinar.

gus.jpeg Celina Mutti Lovera / La Capital

¿Seguirán con el mismo sistema de captación?

Sigue la misma gente. Es posible que se agreguen más personas para abarcar un poco más. A mí me gusta más esta zona para buscar chicos. Pero hay que estar en todos lados. Lo que hablamos con la gente de captación es hacer foco en la zona de Rosario.

¿Cuál es la edad ideal para captar un jugador y se incorpore al club?

Para mí 12 o 13 años, antes no. Ahora se capta a los 10 años, pero estoy convencido que sacarlos de la familia y que entrenen con el club que no es bueno.

¿Hubo algún planteo en particular de la dirigencia?

Lo que me dieron es un total respaldo porque había mucha gente buscando este lugar. Lo único que les dije es que fuese todo bien transparente, que no me impongan cosas, sino que consensuemos lo que haya que hacerlo.

¿Una de esas imposiciones comunes es que un juvenil tenga más oportunidades de jugar que otros?

Eso es moneda corriente, pero en mi forma de ser no va. El jugador se tiene que poner solo. A mí me da lo mismo de donde viene o quien lo representa. A nosotros nos interesa que el chico crezca y que sea beneficioso para el club.

¿No debe ser fácil cuando hay clubes que ofrecen viáticos a chicos de 12 o 13 años para llevárselos?

No. Y eso tiene que ver el compromiso de los padres. No podés ver a tu hijo como un negocio. Si tu hijo se siente cómodo en un club y después lo llevás a otro lado, ese traslado puede implicarle que no llegue a primera. Y eso suele pasar. Es un poco ingrato que pase algo así después de darle tantas cosas para ayudarlo. Son las cosas con las que convivís.

En lo personal, ¿cómo tomaste la vuelta a Newell’s?

Es un objetivo logrado. Cuando das vuelta por todos lados, siempre pensás en volver al club donde naciste. Estuve de los 15 a los 25 años en el club. Entrenábamos en Sagrado Corazón, íbamos en colectivo y la cancha era toda pelada. Hoy tenés una mejor infraestructura, pero los chicos no lo disfrutan. Muchos entrenan para llegar a primera y no disfrutan la etapa de formación.

¿Qué diferencia encontraste en cuanto a la infraestructura de Bella vista desde que estuviste la última vez en el club?

Estructuralmente está mucho mejor, más cuidado. Da gusto.

¿Existe un trabajo coordinado con la escuela por los chicos que asisten a ella?

Estuvimos reunidos con el director para llevar de la mano la educación con la competencia. Haremos hincapié en el estudio y sobre todo en la disciplina. Si llega a tomarse alguna medida con un chico, esa misma medida se traslada al fútbol. Al chico hay que prepararlo para la vida y no solo para el fútbol.

¿Es posible la inserción de los juveniles en la primera cuando el equipo no rinde?

Es más difícil, porque el chico no puede dar todo el potencial. Siempre tiene que haber una mezcla de jóvenes con jugadores de experiencia, sobre todo de buenos referentes. Eso le da mucho mayor crecimiento al chico que el que le podemos dar. Nosotros le podemos decir cien veces lo mismo, pero si se lo dice uno de primera, le queda grabado de inmediato. Lo que ven y les dice un referente los ilumina enseguida.