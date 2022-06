Tevez vio en el estadio de Vélez todas las flaquezas de Central

¿Qué habrá sentido Carlos Tevez, instalado en uno de los palcos del José Amalfitani de Liniers, cuando Gaspar Servio se mandó el macanazo de la noche regalándole el gol a Vélez que, casi, casi, fue el único necesario para la victoria, hasta que Damián Fernández marcó el segundo cerca del final? Las cámaras de TV lo enfocaron inmediatamente, al lado de su principal ayudante de campo, el Chapa Retegui, y quizás porque sabía que era el foco de atención no hubo ni un gesto. Tal vez no hacía falta, tal vez es muy consciente que ese yerro del arquero canalla forma parte del combo del que deberá hacerse cargo. De un equipo que viene torcido, que exhibe muchas debilidades, ingenuas como la del gol de Luca Orellano pero también en varias circunstancias más. Y que tiene escaso poder de fuego, como también lo demostró en los instantes en que pareció poder equilibrar en el resultado. La derrota por 2 a 0 al cabo asomó con la lógica contundencia de un derrotero que llevó a este presente, con un entrenador (Somoza) que duró un suspiro y con esta nueva apuesta (la tercera al hilo) que llega con las promesas de refuerzos, que en definitiva fue lo hizo que la balanza se inclinara hacia Tevez y no en favor de Vitamina Sánchez.