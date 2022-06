Tevez: "Estoy orgulloso del trabajo de mis jugadores"

Precisamente, respecto a ese tema, Tevez fue tajante cuando le preguntaron por el Chapa Retegui: "Muchachos, yo soy la cabeza del grupo. Los demás no importan. El Chapa, mi hermano o cualquiera, el responsable es Carlos Tevez, déjense de romper las bolas" . Un Apache auténtico.

El Central del debutante Tevez no pudo ante Gimnasia que lo venció por la mínima

En la misma línea, Tevez señaló que "el único culpable de la derrota soy yo y siempre me haré responsable cuando eso suceda. Pero sé que hay un grupo de hombres que van a dejar todo para revertir esta situación".

"Me gustó mucho la actitud del equipo. Pensé que a los 70 minutos se me iban a caer por la exigencia de la semana pero aguantaron bien y estoy orgulloso de mis jugadores", se explayó el entrenador que no demoró nada en ir a la conferencia de prensa. "Quiero que la próxima semana cuando elevemos los trabajos físicos se empiece a ver una mejora".

Tevez está convencido de que "debemos seguir por el mismo camino, estamos convencidos que este es el camino. Se los dije a los jugadores, porque están dejando todo. Y también apuntó que "un poquito se vio en la cancha lo que pretendemos. Aunque la gente se haya ido triste con el resultado, creo que es el camino". Además argumentó que el gol de Sosa vino por "un pase de Aleman de otro partido".

Y respecto a los refuerzos, Tevez dijo que "sabemos de los tiempos. Evaluaré bien el partido, seguramente mañana o pasado hablaremos de refuerzos con los dirigentes". Y en ese sentido, apuntó que Ignacio Malcorra, quien no seguiría en Lanús, podría llegar a Arroyito.

También habló de sus sensaciones personales, el Apache dijo que "firmé la planilla y todo bien, estuve parado ahí al lado de la raya, fue una sensación linda, que me volvió a revivir".