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Tenis: Luisina Giovannini se coronó por segunda semana seguida en el W35 de Junín

La tenista de la Federación Santafesina logró otro título ITF en la ciudad bonaerense. Llegó al Top 200 y por ahora juega la clasificación de Roland Garros

5 de abril 2026 · 18:31hs
Luisina Giovannini celebra en el torneo de tenis jugado en el club Sarmiento de Junín.

Luisina Giovannini celebra en el torneo de tenis jugado en el club Sarmiento de Junín.

Luisina Giovannini está imparable. La jugadora nacida en Coronel Moldes (Córdoba), representante de la Federación Santafesina de Tenis, alcanzó un nuevo título. Este domingo ganó la final del W35 de Junín II de tenis, sobre polvo de ladrillo, a una semana de la consagración en el torneo que se realizó también en esa ciudad bonaerense.

Giovannini volvió a definir el título en Junín ante Martina Capurro Taborda. Y, como sucedió la semana pasada, la volvió a superar en dos sets. Este domingo fue por 6/4 y 7/5.

Para la tenista de 19 años fue la tercera consagración en un torneo ITF a lo largo de 2026. Además de los títulos en Junín se le agrega el conquistado en el W35 de Antalya (Turquía). En total, obtuvo 12 torneos en su su carrera.

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Giovannini acumula 19 triunfos en sus últimas 20 presentaciones. La única derrota fue en la final del W35 de Antalya, jugado una semana después en esa misma ciudad donde se había consagrado.

Giovannini, a la clasificación de Roland Garros

Con la obtención del trofeo en Junín, ingresará en el top 200 del ranking mundial, que se actualizará este lunes. Esta posición le asegura ingresar a la clasificación de un Grand Slam, siendo el más próximo el de Roland Garros.

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Luisina Giovannini posa con el trofeo de campeona del W35 de Junín II.

Luisina Giovannini posa con el trofeo de campeona del W35 de Junín II.

Antes de comenzar el torneo, que se desarrolló en el Club Sarmiento, Giovannini estaba en el 217º lugar.

Giovannini participó en la primera clasificación de un Grand Slam a comienzos de año, en el Abierto de Australia. No pudo superar el primer partido.

Navone, campeón y en el Top 50

Mariano Navone, nacido en 9 de Julio, obtuvo el primer título de su carrera en un torneo ATP. Venció en la final del ATP 250 de Bucarest (Rumania) al español Daniel Mérida por 6/2, 4/6 y 7/5.

>> Leer más: Tenis: la italiana que lleva a Rosario en la piel y jugará para Argentina

El triunfo en el torneo rumano, sobre polvo de ladrillo, le permitirá a Navone volver a meterse en el Top 50.

Trungelliti no logró el título

Marco Trungelliti culminó la mejor semana de su carrera, aunque no pudo ser con el título. Perdió la final del ATP 250 de Marrakech (Marruecos) frente al español Rafa Jódar por 6/3 y 6/2.

El tenista santiagueño accederá de este lunes el Top 100 del ranking mundial, por primera vez en su carrera. A los 36 años será el tenista de mayor edad en conseguirlo desde 1973.

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