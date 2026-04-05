Newell's: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

José Reinatti será el arquero de Newell's este domingo por la noche en el Madre de Ciudades ante el Ferroviario. Será de la partida Franco García

Josué Reinatti será el guardameta de Newell's en Santiago del Estero.

Newell's visita esta noche, a las 20.30, a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades, por la fecha 13 del Apertura, en busca de sumar puntos clave para escaparle al flagelo del riesgo del descenso. Y el DT Frank Darío Kudelka implementó un cambio sustancial en el equipo. Atajará Josué Reinatti por Williams Barlasina. Además jugará Franco García.

Una novedad llamativa, Valentino Acuña, no está ni en el banco de relevos.

El rojinegro va por su segunda victoria del certamen tras vencer en la fecha pasada a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con gol de Walter Mazzantti en el Coloso del Parque. Claro que en el medio estuvo el duro traspié por Copa Argentina frente a Acassuso, en Rafaela, por la primera ronda de la Copa Argentina.

No están disponibles Armando Méndez, por suspensión, ni Nicolás Goitea, por lesión.

Los once leprosos para enfrentar al Ferroviario serán: Josué Reinatti; Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Franco García; y Matías Cóccaro.

Desde las 20.30, Newell's visita a Central Córdoba en el Madre de Ciudades con arbitraje de Hernán Mastrángelo.

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La formación confirmada de Newell's