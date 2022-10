Para este lunes está prevista una nueva reunión con la empresa que lo representa. Si no hay acuerdo en los próximos días podría ser bajado a la reserva

En Central hay innumerables frentes abiertos, en los cuales se trabaja de cara al rearmado del próximo plantel, y entre tantos casos sobre los que se busca definición está el de Mateo Tanlongo, con quien la dirigencia canalla negocia para lograr la extensión del contrato, que finaliza a fines de diciembre próximo. Para este lunes está prevista una nueva reunión virtual con la empresa que representa al volante central para ver si logran llegar a un acuerdo. La idea es que la resolución del tema no pase de esta semana y de acuerdo a lo que suceda cabe la posibilidad de que el juvenil sea bajado al plantel de reserva. Esto sucedería, por supuesto, en caso de que las partes no lleguen a un arreglo. No obstante, hay cierto optimismo con que el acuerdo finalmente llegue.