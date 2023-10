Sudáfrica se impone a Nueva Zelanda tras los primeros 40 en la final de Francia 2023

En un partidazo, de mucho rigor físico, los Springboks van al frente 12 a 6. No hubo tries en la primera parte

Los seleccionados de rugby Sudáfrica y Nueva Zelanda , Springboks y All Blacks , disputan este sábado la final del Mundial de Francia 2023 en el Stade de France, de la localidad de Saint Denis.

Esta final enfrenta a dos grandes potencias del rugby mundial que irán por el tetracampeonato.

Nueva Zelanda y Sudáfrica se enfrentaron en cinco oportunidades en Mundiales, con tres triunfos de los All Blacks y dos por parte de los Springboks.

Desde el inicio de los Mundiales de rugby, en 1987, los seleccionados de Sudáfrica y Nueva Zelanda suman seis de los nueve torneos -los cuatro últimos-, mientras que Australia obtuvo dos (1991 y 1999) e Inglaterra, uno (2003).

Los Springboks se consagraron campeones del mundo en 1995, 2007 y 2019, mientras que Nueva Zelanda obtuvo también tres títulos en 1987, 2011 y 2015.

Las formaciones para esta tarde serán las siguientes:

All Blacks: Ethan De Groot, Codie Taylor y Tyrel Lomax; Brodie Retallick y Scott Barrett; Shannon Frizell, Sam Cane (c) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo'unga; Mark Tele'a, Jordie Barrett, Rieko Ioane y Will Jordan; Beauden Barrett

Springboks: Steven Kitshoff, Bongi Mbonambi y Frans Malherbe; Eben Etzebeth y Franco Mostert; Siya Kolisi (c), Dieter-Steph Du Toit y Duane Vermeulen; Faf De Klerk y Handre Pollard; Cheslin Kolbe, Damian De Allende, Jesse Kriel y Kurt-Lee Arendse; Damian Willemse