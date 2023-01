"Sin Messi no hay fiesta": PSG perdió el invicto en Francia con Lens

Mientras Lionel Messi pasa las últimas horas de su descanso en Rosario, París Saint Germain (PSG) lo espera con una derrota: el Lens lo venció 3 a 1 y lo dejó sin invicto en la Liga I de Francia, mientras las redes sociales replicaban el mensaje "no Messi, no party" ("sin Messi no hay fiesta").