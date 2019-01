Si no viene Jarlan hay tres nombres en carpeta

En Central tienen en claro que si la semana que viene no se resuelve el conflicto de Jarlan Barrera, ya que las negociaciones con Tigres siguen sin prosperar, entonces irán a la carga por uno de los tres apellidos que ya tienen en carpeta. Según constató Ovación, los canallas están evaluando seriamente y cada vez con ojos más seductores a un extremo ecuatoriano, otro uruguayo y el restante que milita en el fútbol local. La estrategia auriazul es mantener on line el diálogo con los mexicanos y el jugador colombiano porque consideran que aún hay chances de sumarlo. Pero a la vez también son conscientes de que el tiempo apremia.

Rodolfo Di Pollina fue claro cuando dialogó con este medio anteayer. "La semana que viene esto tiene que definirse para uno de los dos lados", expresó en referencia a Barrera, quien tiene deseos de jugar en Arroyito. No obstante, el hecho de haber firmado un documento con Tigres antes de reunirse con emisarios canallas condicionó su futuro inmediato.

Mientras tanto, desde Central siguen hablando con sus pares mexicanos. Ayer hubo un breve diálogo. El popular club ya fue claro. Informó que no tiene empacho de ceder al jugador a la entidad canalla. Pero pusieron condiciones, claro está. Una de ellas es que se realice un préstamo por una temporada con cargo y sin opción, algo que desde Arroyito no aceptan. Una por el elevado monto. Y otra porque no quieren mostrar al futbolista y luego no percibir nada a cambio.

También es cierto es que los auriazules tienen la postura de mantener encendida la llama de la comunicación constante porque consideran que hicieron los pasos correctos en su momento cuando fueron a buscar a Jarlan a Barranquilla. Luego se desayunaron con un contrato firmado por Barrera meses antes con un empresario italiano que dejó atónitos a los dirigentes locales.

Por más que después el mediapunta cafetero hizo público una carta firmada donde reconocía a dos empresarios como únicos representantes, que fueron los que charlaron los de Arroyito cuando firmaron una especie de precontrato con el futbolista, lo concreto es que tras la reunión y cruce de información entre las dirigencias canallas y mexicanas, se demostró que el poder firmado antes con un empresario italiano tiene valor y por eso la negociación entró en stand by.

Como todo sigue en veremos, desde Arroyito desean ir acelerando la maquinaria de la captación para activarlo la semana que viene en caso de que ya no haya manera de que llegue Barrera, quien en estos momentos entrena por su cuenta con un preparador físico personal y sigue aclamando que quiere vestirse de canalla a la brevedad. Pero ya no depende de sí para hacerlo. Y en Central lo tienen en claro. Por eso la secretaría técnica que tiene a Mauro Cetto como máximo referente aceleró algunos videos con imágenes de tres jugadores de diversas latitudes.

Según certificó Ovación en exclusiva, están bajo carpeta y en seria consideración un extremo de origen ecuatoriano, otro uruguayo y el restante milita en el mercado nacional. Tres opciones tan válidas como posibles, ya que la intención es ir a carga por uno de ellos si se cae definitivamente la chance de contar con el colombiano.

Por eso es que la semana que viene será determinante en materia de refuerzos. Hasta ahora Central sumó a Fito Rinaudo, aunque si no viene Barrera ya tiene nombres para suplirlo de cara al exigente semestre que se aproxima.