Como la negociación por Cristian Chávez sigue muy empantanada, la dirigencia de Central abrió con mucha fuerza y toda la esperanza el abanico de posibilidades. Y entre los nombres que figuran en el borrador sobresale el de Víctor Ibarbo. El punta colombiano que está en Japón y tiene 29 años. Desde Arroyito buscan acelerar el arribo de un delantero porque el equipo sólo cuenta con Maximiliano Lovera y Claudio Riaño como principales alternativas tras la seria lesión de Fernando Zampedri.

Diego Cocca dejó sentado que el atacante que prefiere es Chávez. Pero la dirigencia canalla no logra consensuar el traspaso con sus pares de Aldosivi. Los marplatenses fueron claros: por menos de 1,8 millones de dólares no lo largan.

Por el momento no hay humo blanco. Todo sigue en el lodo. El jugador avisó a su circulo que quiere vestir la próxima temporada la camiseta auriazul. Pero si la directiva del Tiburón sigue plantada con su rígida postura, no tendrá más remedio que no moverse de La Feliz.

Central ya dejó en varias charlas las propuestas formales que puede realizar. Espera una señal positiva del otro lado de la negociación. Por ahora todo quedó en stand by. Aunque desde Arroyito no se quedaron con los brazos cruzados y empezaron a analizar otros nombres con más énfasis.

Y el que mejor cayó puertas hacia adentro es el de Víctor Ibarbo. Incluso el pasado lunes 17 Ovación adelantó en exclusiva que Central había hecho un sondeo por el punta cafetero, que actualmente está en Sagan Tosu, de la primera división de Japón.

La foja de servicio del moreno indica que pasó por Cagliari, Roma, Watford, Atlético Nacional y Panathinaikos. Que se destacó en su momento por ser muy veloz por materia ofensiva, esencialmente desde el sector izquierdo.

También que tuvo una lesión importante y eso lo relegó de las canchas durante varios meses. De hecho, en lo que va del año apenas jugó tres partidos. ¿Será el elegido? Se sabrá a la brevedad.

En tanto, el caso de Federico González también sigue siendo analizado. El ex goleador de Tigre tiene algunas propuestas pero no cerró con nadie por el momento. De seguir todo así, incluso no sería extraño que Central realice una nueva oferta. Porque para el entrenador es una pieza importante que podría encajar a la perfección a su nuevo esquema táctico.