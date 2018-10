El entrenador Omar De Felippe no anduvo con vueltas tras la derrota en manos de Estudiantes. Dejó en claro su malestar tanto con el árbitro Pablo Echavarría como con los organizadores de la Superliga por el hecho de que Newell's deberá disputar cinco partidos en 16 días, entre los que está incluido el partido con Central por los cuartos de final de la Copa Argentina. Y sin medias tintas abrió de par en par las puertas de su salida del club del parque Independencia si sufre una derrota en el partido con el equipo que dirige Edgardo Bauza: "Si me toca perder el clásico me iré", manifestó.

"Acá se dice que el técnico que pierde el clásico se va. Perdés el clásico y te vas. Si me toca perder, me iré. No tengo problema. Voy a seguir viviendo y dirigiendo", enfatizó visiblemente enojado. E inmediatamente agregó: "Vamos a tratar de preparar el partido de la mejor manera".