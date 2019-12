"Si damos el máximo somos competitivos"

Frank Kudelka ya tiene definidos a los once titulares que mañana serán de la partida ante Independiente en el cierre del año futbolístico leproso (ver aparte). Pero además el DT rojinegro abordó la realidad del club del Parque de cara al trascendental partido que se viene, habló del futuro y hasta auguró la continuidad de Maxi Rodríguez. “Esto es a largo plazo, un equipo puede tener momentos buenos y malos, como todos en el fútbol argentino y más cuando hay una situación penetrante desde lo psicológico, como es arrancar complicados con el promedio, lo que te puede ubicar en una situación de fragilidad. Vi muchos momentos buenos del equipo y muchos a corregir. Por eso hay que seguir trabajando, corrigiendo errores y tener bien claro el objetivo en este momento institucional del equipo. Tenemos los pies sobre la tierra y debemos dar el máximo para que la producción sea la máxima. Si lo damos seremos un equipo competitivo”, sentenció el DT leproso.

Kudelka también admitió que haber estado a una jugada del triunfo ante Atlético Tucumán generó el enojo lógico “porque nos veíamos ganadores. Teníamos la bronca de no haber ganado en un partido en el que lo merecíamos y habíamos hecho méritos para el triunfo. Hay veces que te toca ganar de manera inmerecida y es muy común verlo en el fútbol argentino, en muchos equipos”, aseveró el DT.

Sin dudas que la aparición de Aníbal Moreno en la formación titular de mañana fue uno de los temas de la charla con el DT. “Lo vi muy bien a Moreno en Tucumán y va a ser titular. A veces las necesidades institucionales o de los equipos no siempre van de la mano de los momentos de maduración de los jugadores. Aníbal ha pasado situaciones buenas y otras en las que hay que ayudarlo. En estas últimas fechas nos volvemos a encontrar con un jugador capaz de sobrellevar las tensiones lógicas del inicio de su carrera y más en un equipo tan grande como Newell’s, más allá de que su calidad siempre supimos que es muy buena. Es momento de revalidarlo con una nueva titularidad”, reflexionó.

Y abundó: “Su carrera será larga y no pasa por siete u ocho partidos. Claro que Moreno es un muy buen jugador. Pero no me quiero subir a la ola de éxtasis que hay con los jugadores jóvenes y después cuando juegan tres partidos mal no sirven más. Tenemos que ayudarlos, protegerlos y exigirles. En muchos lados ya me pasó que se dice que un jugador puntual es el mejor y al año uno pregunta y nadie sabe dónde está. No hay que errarle en la enseñanza y sí darle el apoyo necesario”.

En cuanto a la continuidad de Maxi Rodríguez, destacó que “es el emblema institucional del club y no sólo del equipo y justamente es muy importante que persista en este momento de la institución. Eso es muy valorable. Si peco de egoísta digo que es muy importante que esté con nosotros, no sólo por lo que aporta en la cancha, sino por la apoyatura al proyecto institucional. Sería muy importante por lo menos la terminación de la temporada hasta junio, pero es una decisión de él. Claro que ojalá que siga”.

En referencia a lo que viene para el 2020, el inicio de la pretemporada será probablemente el 3 de enero, en el predio de Bella Vista. “Contamos con muy buenas instalaciones, un hotel de lujo, acá tenemos lo que deberíamos pagar en otro lado. Por eso la haremos acá y con algunos partidos amistosos”, concluyó Kudelka.